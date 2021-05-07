中国无限期暂停中澳战略经济对话 分析 ：将加速中西方非科技领域脱钩

分析人士指出，北京的最新动作将强化西方对中国“经济胁迫”的抨击，不排除西方国家会采取集体行动，以减少对中国经济依赖，这将加速中西方非科技领域的脱钩。

中国政府宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动，令中澳紧张关系再遭重挫。分析人士指出，北京的最新动作将强化西方对中国“经济胁迫”的抨击，不排除西方国家会采取集体行动，以减少对中国经济依赖，这将加速中西方非科技领域的脱钩。

中国国家发展改革委（简称发改委）昨天（5月6日）发声明称：“近期，澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。”

声明称，基于澳洲政府当前对中澳合作所持态度，决定自即日起，无限期暂停发改委与澳洲政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

中国是澳洲最大的贸易伙伴。中澳战略经济对话始于2014年，是两国最重要的双边经贸合作平台之一。中澳最近一次在该机制下举行会谈是2017年。

澳洲贸易部长特汉昨天发声明说，对中国的决定感到“失望”，但表示“对举行对话和进行部长级交流持开放态度”。

分析认为，北京的这项决定，是对澳洲取消两份与中国签订的“一带一路”协议的直接回应。

格里菲斯大学（Griffith University）亚洲研究所教授伯恩（Caitlin Byrne）接受澳洲广播公司采访时说：“这显然是一个外交信号，也是中国发出的明确信号，不满澳洲最近的宣布，尤其与废除维多利亚州的‘一带一路’框架有关。”

澳洲政府上月21日宣布，取消维多利亚州在2018年同中国国家发改委签署的“一带一路”谅解备忘录，以及2019年签署的框架协议。澳洲防长达顿称，“一带一路”是中国的宣传工具，堪培拉对地方政府同北京达成这类协议感到“担忧”。

此外，堪培拉近期也在重审中国岚桥集团租借北澳达尔文港的协议，考虑强制让中企放弃租赁权。

中澳关系从2018年起趋紧，当时澳洲成为第一个公开禁止使用华为5G设备的国家。澳洲去年提出，对冠病起源发起国际调查，并在香港、新疆等问题抨击北京，两国关系陷入低谷。去年以来，中国已对澳洲实施多项经贸制裁，涉及葡萄酒、大麦、牛肉等行业。

中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上，指责澳洲“滥用所谓‘国家安全’理由”，对中澳经贸、人文等领域合作项目和既有成果“变本加厉进行限制和打压”，“中方不得不作出必要的、正当的反应，澳方必须对此承担所有责任”。

巨大的国内市场愈来愈成为中国反制或惩罚个别国家、企业的工具。美国国家安全会议印太事务协调官坎贝尔（Kurt Campbell）3月提出“经济胁迫”概念后，这已成为美国及盟友对中国的主要抨击之一。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》采访时指出：“西方肯定会把这件事（中国暂停中澳战略经济对话）算在范围很大的经济胁迫之内。”

在刚刚结束的七国集团（G7）外长会议上，来自中国的经济胁迫也是议题之一。会议前天发布的公报在涉及中国的段落中强调，将共同努力强化全球经济韧性，应对独断（arbitrary）、胁迫性的经济政策和做法。

彭博社引述美国国务院一名不愿具名的官员称，会议花了约90分钟，讨论中国试图通过“一带一路”倡议或以经济威胁，影响个别国家及个人。

时殷弘认为，不排除西方国家未来会采取集体行动。“脱钩过去是高技术，现在可能涉及非高技术领域……（他们要）防止发达国家在经济上过多依赖中国市场，以至成为中国经济强制的对象。”

（记者是《联合早报》北京特派员）