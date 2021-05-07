韩咏红：美国不改对台“战略模糊”

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来自 / 联合早报

文 /
韩咏红

发布 / 2021年5月7日 5:00 AM

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美国拜登政府分管亚洲事务的最高官员坎贝尔（Kurt Campbell）本周二在一个公开论坛上，明确否决美国公开宣示若大陆武力攻台将协防台湾的意见，并对近期有些纷扰的对台究竟是“战略清晰”还是“战略模糊”之辩，给出了直接的回答。

在被问到美国是否应该为台湾提供更为明确的安全保障时，坎贝尔直截了当地说，所谓的“战略清晰”有一些显著的缺陷。他警告，台海一旦发生军事冲突，不太可能只局限在狭小的地理范围，而是将迅速扩大并以无人能预测的方式根本性地摧毁全球经济。

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