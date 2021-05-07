韩咏红：美国不改对台“战略模糊” 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩咏红 发布 / 2021年5月7日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国拜登政府分管亚洲事务的最高官员坎贝尔（Kurt Campbell）本周二在一个公开论坛上，明确否决美国公开宣示若大陆武力攻台将协防台湾的意见，并对近期有些纷扰的对台究竟是“战略清晰”还是“战略模糊”之辩，给出了直接的回答。在被问到美国是否应该为台湾提供更为明确的安全保障时，坎贝尔直截了当地说，所谓的“战略清晰”有一些显著的缺陷。他警告，台海一旦发生军事冲突，不太可能只局限在狭小的地理范围，而是将迅速扩大并以无人能预测的方式根本性地摧毁全球经济。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拜登 战略清晰 战略模糊 坎贝尔 协防台湾 台湾 路透社： 国药疫苗临床试验显示严重副作用低 世卫专家对该数据“信心非常低” 华为中兴被印度排除5G供应商名单 中方表关切并批评损害中印双方权益