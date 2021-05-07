特斯拉开发中国车主线上数据平台

美国电动汽车公司特斯拉（Tesla）宣布正在开发一个面向中国车主的线上车主数据平台，预计年内上线，中国车主届时可从该平台直接获得车辆信息，无需通过第三渠道。

综合彭博社、中新社报道，目前个人用户若想要获取特斯拉车辆数据，需要通过公检法等政府监管部门，申请书面要求。

特斯拉上述开发项目，可能是为挽救中国市场所做的决定，但其昨天发布的声明里，没有针对有关数据平台提供更多细节，包括数据是否可免费获取，会上传什么行车信息等。