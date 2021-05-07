特斯拉开发中国车主线上数据平台 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月7日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国电动汽车公司特斯拉（Tesla）宣布正在开发一个面向中国车主的线上车主数据平台，预计年内上线，中国车主届时可从该平台直接获得车辆信息，无需通过第三渠道。综合彭博社、中新社报道，目前个人用户若想要获取特斯拉车辆数据，需要通过公检法等政府监管部门，申请书面要求。特斯拉上述开发项目，可能是为挽救中国市场所做的决定，但其昨天发布的声明里，没有针对有关数据平台提供更多细节，包括数据是否可免费获取，会上传什么行车信息等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 特斯拉 电动车 交通事故 中国市场 抗议 线上车主数据平台 路透社： 国药疫苗临床试验显示严重副作用低 世卫专家对该数据“信心非常低” 华为中兴被印度排除5G供应商名单 中方表关切并批评损害中印双方权益