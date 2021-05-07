华为中兴被印度排除5G供应商名单 中方表关切并批评损害中印双方权益

中国企业华为、中兴通讯不在印度政府公布的5G通信试验电信设备供应商名单之列，中国驻印度大使馆对此表示“关切和遗憾”，批评此举损害了中印双方的权益。

据中国驻印度大使馆官网前天发布，使馆发言人小剑称，中国相关企业在印经营多年，提供了大量就业岗位，为印度通讯基础设施建设作出了贡献，将中国电信企业排除在合作之外的做法，既损害了中国企业的正当权益，也阻碍了印营商环境改善，不利其相关产业创新发展。