华为中兴被印度排除5G供应商名单 中方表关切并批评损害中印双方权益 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月7日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国企业华为、中兴通讯不在印度政府公布的5G通信试验电信设备供应商名单之列，中国驻印度大使馆对此表示“关切和遗憾”，批评此举损害了中印双方的权益。据中国驻印度大使馆官网前天发布，使馆发言人小剑称，中国相关企业在印经营多年，提供了大量就业岗位，为印度通讯基础设施建设作出了贡献，将中国电信企业排除在合作之外的做法，既损害了中国企业的正当权益，也阻碍了印营商环境改善，不利其相关产业创新发展。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 印度 中国电信企业 华为 5G 印中关系 试验 中兴通讯 歧视 中国驻印度大使馆 特斯拉开发中国车主线上数据平台 路透社：国药疫苗临床试验显示严重副作用低 世卫专家对该数据“信心非常低”