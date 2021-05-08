返大气层会烧蚀销毁 中国称长五火箭残骸危害概率极低

（北京综合讯）美国针对中国长征五号B运载火箭以失控状态重返大气层表达了忧虑，但中国外交部反驳说，该过程造成危害的概率极低。

综合彭博社、澎湃新闻报道，外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上回应记者提问时说，火箭末级再入大气层烧蚀销毁，是国际的通行做法。

中国未透露火箭残骸落点

他说：“据了解，该型火箭采用特殊的技术设计，绝大部分器件将在再入过程中烧蚀销毁，对航空活动及地面造成危害的概率极低。相关主管部门将及时对外通报情况。”

长征五号B遥二运载火箭4月29日成功将中国空间站的天和核心舱送入了预定轨道，但与其他大型运载火箭通常会在预先计划好的区域落回地球不同，该火箭主段进入了轨道。美国五角大楼日前预计，火箭主段将飞出轨道并于今天重返地球大气层，但碎片的落点无法预测。

汪文斌昨天说，中方高度关注火箭末级再入大气层的情况，但拒绝回答火箭残骸预计会落在哪里的问题，而是建议记者咨询有关部门。中国国家航天局没有回复彭博社的相关提问。

中国另一枚长征五号B火箭的残骸去年5月坠落在西非国家科特迪瓦，毁损多栋建筑物，但并未有人员伤亡报告。该事件引起了时任美国国家航空航天局局长布里登斯汀的公开谴责。

自美国空间站Skylab于1979年脱轨并坠毁在澳大利亚西部以来，大多数太空计划都竭力避免将大型火箭载物台送入轨道，因为在这种情况下，其下降将较难预测。

美国国防部长奥斯丁前天表示，美国没有击落中国火箭残骸的计划。