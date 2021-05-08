港府：包括新加坡澳洲新西兰 低风险区接种疫苗者抵港检疫期减半

新加坡等低风险地区到港旅客，除了七天酒店检疫、七天自我监测后，还要在第12及第19天接受强制检测。来自中、高风险地区人士的检疫期将由21天缩短至14天。来自甚高风险地区的人士抵港后，仍须接受21天酒店隔离检疫。

（香港综合讯）香港特区政府昨天（5月7日）宣布，自下周三（12日）开始，来自新加坡、澳大利亚、新西兰等低风险地区并完成接种冠病疫苗满两周的人士，抵港后在酒店检疫期将从目前的14天减至七天，另加七天的自我监测。

综合《明报》、香港电台等媒体报道，港府昨天称，鉴于变种冠病毒株的传播链已大致清晰，暂时没发现在社区导致大型暴发，经征询专家意见后，决定适当缩短已完成接种两剂疫苗满14天人士的检疫安排。

香港食物及卫生局常任秘书长陈松青称，香港将海外地区按疫情等因素分不同风险组别，以A1、A2、B、C及D组区分，即极高、甚高，高、中、低风险地区。本月12日起，来自不同组别地区的旅客抵港后有不同安排。

其中，新加坡等低风险地区到港旅客，除了七天酒店检疫、七天自我监测后，还要在第12及第19天接受强制检测。

来自中、高风险地区人士的检疫期将由21天缩短至14天，之后进行七天自行监察，并在第19天和26天接受强制检测。

来自甚高风险地区的人士抵港后，仍须接受21天酒店隔离检疫。至于极高风险地区，香港仍实施航班禁飞措施，并禁止曾逗留这些地区的人士抵港。

来自中国大陆、澳门与台湾的人士，如果不是透过“回港易”方式抵港，目前强制居家检疫14天。不过从下周三起，已经接种接种两剂疫苗满14天人士，则减至七天居家检疫，并进行七天自我监察，在第12天接受强制检测。陈松青强调，香港当局一直加强对入境人士的检测安排，将通过强制检测来确保没有“漏网之鱼”。

他也指出，检疫酒店是很重要的外防措施，最近出现病例可能与检疫酒店的感染措施或检测不够完善有关。港府正检视所有指定检疫酒店的各项安排，将加强相关措施，包括要求酒店内采样人员必须是护士专业人员及接受培训等，当局会在完成检讨后向外界详细交代。

此外，针对冠病确诊个案同住大厦人士的检疫，港府昨天也宣布了新安排。

香港卫生防护中心总监林文健称，目前正在检疫中心接受监测的数栋大厦居民，当局打算在未来几天逐步让他们离开；但在返回社区前，需要再接受检测并呈阴性结果。这项安排将有序进行，避免造成混乱及出现排长队现象。

他说，根据流行病学调查，发现此次涉及变种病毒群组的传播特色，多数是在家居或者因放松卫生意识而造成，例如举行派对或家庭聚会。

有源头不明变种病毒个案无须再全栋住户隔离检疫

林文健还指出，未来如果再出现源头不明的变种病毒个案，无须再全栋住户隔离检疫。如果首次强制检测取得阴性结果，只需要在指定日子进行强制检测，以及自我监测。这项调整从昨晚开始生效。

至于确诊病例的家居接触者，或是住在劏房（房中房）的人士，香港当局仍会采取21天检疫的安排。如果同一大厦发现多于一宗病例，也不排除安排21天检疫。

对于在九个月内曾经确诊冠病并已康复的人士，林文健说，根据文献数据，他们同样可视为已完成两剂疫苗接种。至于确诊并康复超过九个月的人士，专家就建议他们补打一剂冠病疫苗，也可视为已完成疫苗接种，豁免隔离检疫。

香港昨天新增三起确诊病例，包括居住在港岛柴湾兴华(二) 邨丰兴楼的67岁家庭主妇，是最近当地社区感染冠病变种病毒的首名印度裔男子的菲籍女友母亲。香港至今有11起社区感染冠病变种病毒的病例，其中八起与该名印裔男子有关。