国药疫苗获世卫批准紧急使用 为更多国家获得疫苗铺平道路 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月9日 5:00 AM 中国国药疫苗成为第六种获得WHO紧急使用认证的冠病疫苗。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 世界卫生组织（WHO）将中国国药集团冠病疫苗列入紧急使用清单正值关键时刻，因为世界最大疫苗生产国印度目前自顾不暇，此举将为让更多国家获得疫苗铺平道路。WHO总干事谭德塞是在周五（7日）的例行新闻发布会上宣布，国药疫苗成为第六种获得WHO紧急使用认证的冠病疫苗。印度正面临全球最严重的冠病疫情，当地生产的疫苗需要先满足国内需求，因此大大减少了向全球冠病疫苗获取机制（COVAX）交付的阿斯利康疫苗数量。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 世界卫生组织 发展中国家 冠病疫苗 国药 印度疫情 全球冠病疫苗获取机制（COVAX） 新加坡成中企走上国际桥头堡 中企面对两挑战： 文化差异与政治风险