国药疫苗获世卫批准紧急使用 为更多国家获得疫苗铺平道路

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月9日 5:00 AM

中国国药疫苗成为第六种获得WHO紧急使用认证的冠病疫苗。（路透社档案照）
中国国药疫苗成为第六种获得WHO紧急使用认证的冠病疫苗。（路透社档案照）

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世界卫生组织（WHO）将中国国药集团冠病疫苗列入紧急使用清单正值关键时刻，因为世界最大疫苗生产国印度目前自顾不暇，此举将为让更多国家获得疫苗铺平道路。

WHO总干事谭德塞是在周五（7日）的例行新闻发布会上宣布，国药疫苗成为第六种获得WHO紧急使用认证的冠病疫苗。

印度正面临全球最严重的冠病疫情，当地生产的疫苗需要先满足国内需求，因此大大减少了向全球冠病疫苗获取机制（COVAX）交付的阿斯利康疫苗数量。

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