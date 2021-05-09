宣传客户身亡“获赔120万” 中国人寿被批“没人性”

中国国有大型保险集团中国人寿一则客户意外身亡“获赔120万”的广告惹网民怒批“没人性”，其重庆分公司前天公开道歉，并称已将涉事的支公司经理免职。

综合澎湃新闻、上游新闻等报道，从网上流传的照片可见，几名肩披中国人寿绶带、表情愉悦的员工，抬着放大版的客户理赔单在街上宣传，上面写着“张某某先生意外身故获赔1200000元”（人民币，下同，约24万7107新元）字样，另一个牌子则是放大版的支票。