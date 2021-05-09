宣传客户身亡“获赔120万” 中国人寿被批“没人性” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月9日 5:00 AM 网上流传的照片显示，中国人寿员工抬着放大版的客户理赔单在街上宣传，引起公愤。（互联网） 字体大小: 小 中 大 中国国有大型保险集团中国人寿一则客户意外身亡“获赔120万”的广告惹网民怒批“没人性”，其重庆分公司前天公开道歉，并称已将涉事的支公司经理免职。综合澎湃新闻、上游新闻等报道，从网上流传的照片可见，几名肩披中国人寿绶带、表情愉悦的员工，抬着放大版的客户理赔单在街上宣传，上面写着“张某某先生意外身故获赔1200000元”（人民币，下同，约24万7107新元）字样，另一个牌子则是放大版的支票。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国人寿 获赔120万 公愤 网民 广告 宣传 中国银保监会 新加坡成中企走上国际桥头堡 中企面对两挑战： 文化差异与政治风险