中国复星医药拟与德企 在大陆生产mRNA疫苗

上海复星医药昨天公告，其控股子公司复星医药产业拟与德国BioNTech投资设立合资公司，以实现德国mRNA疫苗产品在中国大陆的“本地化生产及商业化”。

综合路透社、《明报》报道，在香港上市的复星医药昨天傍晚发公告，指控股子公司复星医药产业拟与BioNTech投资设立合资公司，双方分别向合资公司出资注册资本的50%，当中复星医药准备以现金、及有形或无形资产出资不超过1亿美元（1亿3246万新元），BioNTech则拟注入所持的相关生产技术和专有技术许可等无形资产作价，出资合计不超过1亿美元。