中国复星医药拟与德企 在大陆生产mRNA疫苗 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月10日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 上海复星医药昨天公告，其控股子公司复星医药产业拟与德国BioNTech投资设立合资公司，以实现德国mRNA疫苗产品在中国大陆的“本地化生产及商业化”。综合路透社、《明报》报道，在香港上市的复星医药昨天傍晚发公告，指控股子公司复星医药产业拟与BioNTech投资设立合资公司，双方分别向合资公司出资注册资本的50%，当中复星医药准备以现金、及有形或无形资产出资不超过1亿美元（1亿3246万新元），BioNTech则拟注入所持的相关生产技术和专有技术许可等无形资产作价，出资合计不超过1亿美元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 复星医药 BioNTech mRNA疫苗 冠病疫苗 港疫情趋缓 外佣欢喜聚集 吉林景区栈道玻璃跌落 游客一度受困高空