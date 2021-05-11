台海局势

防长邱国正：台准备将军团编制改为“作战区”

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来自 / 联合早报

文 /
庄慧良

发布 / 2021年5月11日 5:00 AM

台湾国防部长邱国正昨天透露，台湾军方准备将“军团”编制改名为“作战区”。（自由时报）
台湾国防部长邱国正昨天透露，台湾军方准备将“军团”编制改名为“作战区”。（自由时报）

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台湾国防部长邱国正昨天（5月10日）透露，台湾军方准备将“军团”编制改名为“作战区”，以因应台湾和澎湖各作战区不同的战场特性，“当中作战区的指挥官，不再界定是陆军”。

邱国正昨天在立法院外交及国防委员会，对“国军服装供售站及副食供应站执行现况暨现地实务验证”进行专案报告。当被立委问到台湾陆军澎湖、花东指挥部、第六、八、十军团分别改称第一至五作战区一事时，作上述表示。

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