台海局势 防长邱国正：台准备将军团编制改为“作战区” 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年5月11日 5:00 AM 台湾国防部长邱国正昨天透露，台湾军方准备将“军团”编制改名为“作战区”。（自由时报） 字体大小: 小 中 大 台湾国防部长邱国正昨天（5月10日）透露，台湾军方准备将“军团”编制改名为“作战区”，以因应台湾和澎湖各作战区不同的战场特性，“当中作战区的指挥官，不再界定是陆军”。邱国正昨天在立法院外交及国防委员会，对“国军服装供售站及副食供应站执行现况暨现地实务验证”进行专案报告。当被立委问到台湾陆军澎湖、花东指挥部、第六、八、十军团分别改称第一至五作战区一事时，作上述表示。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾国防部 台湾国防部长邱国正 台湾军队编制 军团 作战区 港首起社区感染变种冠病 印裔男与菲女友涉瞒报行踪被捕 调查：经济压力及空间不足 港近六成受访者表示不愿生育