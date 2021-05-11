确保南北坡人员零接触 中国珠峰设防疫线隔离从尼泊尔登山者

今年的珠峰春季登山季冲顶窗口预计会在5月中旬，西藏登山管理部门将派出由藏族登山向导组成的小分队，在珠峰北坡设置“隔离线”，确保南北坡人员零接触。位于珠峰南面的尼泊尔上周五新增9023起确诊病例。

（北京／伦敦综合讯）中国将在珠穆朗玛峰顶峰设立隔离线作为预防措施，防止受冠病感染的尼泊尔登山者和从西藏一侧登顶的登山者有任何接触。

珠穆朗玛峰位于中国和尼泊尔边境，攀登路线分为中国一侧的北坡和尼泊尔一侧的南坡。每年4月到6月初为珠峰春季登山季，今年适宜的冲顶窗口预计会在5月中旬到来。

综合新华社、路透社和德国之声报道，今年的珠峰春季登山季，西藏登山管理部门将在冲顶前，派出由藏族登山向导组成的小分队，在珠峰北坡设置“隔离线”，确保南北坡人员零接触。

珠峰顶端覆盖冰雪，面积不足20平方米，几乎没有足够空间供超过六名登山者和向导同时站在上面，中国政府将如何在峰顶执行这项任务，尚不得而知。

西藏自治区体育局局长尼玛次仁说，除了在峰顶，登山者在南北坡攀登路途中没有机会碰面。登山向导及队员都穿着连体衣、戴着大风镜和氧气面罩，这些装备将起到隔离防护的作用。

尼玛次仁还说，从峰顶下撤时，西藏登山管理部门会对队员进行全身消毒，必要的话就地进行隔离。

冠病疫情全球蔓延以来，为防疫情输入，中国不允许任何外国登山者从西藏一侧登顶。尽管珠峰景区目前已恢复对游客开放，但游客最远只能抵达距离珠峰登山大本营较远的绒布寺区域，不能进入登山大本营，也无法直接接触到珠峰山体上的冰川和积雪。

尼玛次仁此前接受网媒封面新闻采访时说，珠峰乃至整个西藏登山活动的疫情防控工作，一刻都没有松懈。

他说，去年重测珠峰活动期间，当地就总结出一整套防控措施。当时正值全国、全球疫情的高发时段，来到珠峰北坡大本营的登山队员、测量队员、科学家后勤以及媒体记者多达近千人次。当地顶着压力，在防控措施上下了很大功夫，最终没有出现一例冠病感染病例。

尼泊尔珠峰大本营自4月底多名登山者确诊

西藏登山协会秘书长次仁桑珠称，本年度珠峰登山季，有21名中国籍商业登山队员获批从北坡攀登珠峰，所有队员均来自低风险区域，并持有核酸检测证明。他们4月9日入藏，在拉萨进行封闭式管理至19日，然后前往珠峰地区。

4月下旬以来，尼泊尔境内的珠峰大本营已有多名登山者确诊感染冠病；但由于尼泊尔政府缺乏旅游收入，并未取消春季登山季。尼泊尔上周五报告新增9023起确诊病例，是该国单日最大增幅。