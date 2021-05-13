华春莹：面对肆意抹黑攻击谣言 中国需要发出自己的声音

中国外交部说，各国都应该有自己的声音，中国当然应该在国际舆论格局拥有一席之地。面对肆意抹黑攻击和谣言谎言，中国当然需要发出自己的声音，在疫情等一系列重要问题上说明事实真相。

据新华社报道，中国外交部发言人华春莹前天在例行记者会上，被问及《纽约时报》本月9日发表的一篇报道。该报道称，面对由英国广播公司（BBC）、美国有线电视新闻网（CNN）等西方媒体占据主导地位的全球媒体格局，中国正创造一个替代选择，将中国资金、权力和视角输入世界上几乎每个国家的媒体中。