华春莹：面对肆意抹黑攻击谣言 中国需要发出自己的声音 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月13日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国外交部说，各国都应该有自己的声音，中国当然应该在国际舆论格局拥有一席之地。面对肆意抹黑攻击和谣言谎言，中国当然需要发出自己的声音，在疫情等一系列重要问题上说明事实真相。据新华社报道，中国外交部发言人华春莹前天在例行记者会上，被问及《纽约时报》本月9日发表的一篇报道。该报道称，面对由英国广播公司（BBC）、美国有线电视新闻网（CNN）等西方媒体占据主导地位的全球媒体格局，中国正创造一个替代选择，将中国资金、权力和视角输入世界上几乎每个国家的媒体中。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 华春莹 中国媒体 新华社 纽约时报 疫情 舆论 话语权 国际舆论格局 一席之地 cnn BBC 学者：欧美忙于应付疫情对疫苗出口停滞不前 中国迅速扩大疫苗外交领先优势 台湾疫情升温口罩热卖