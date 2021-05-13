香港政情 香港美国商会42%会员考虑离港 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月13日 5:00 AM 虽然美国商会有超过四成会员企业考虑或计划搬离香港，去年仍有超过9000家国际企业在港设立地区总部。（法新社） 字体大小: 小 中 大 当中多数人称离港的主要原因是《香港国安法》令人不安。香港商务及经发局局长邱腾华昨天回应时强调，去年仍有超过9000家国际企业在香港设立地区总部。（伦敦／香港综合讯）香港美国商会一项调查显示，超过四成的受访会员考虑或计划离开香港，当中多数人称离港的主要原因是《香港国安法》令人不安。香港商务及经济发展局局长邱腾华昨天回应时强调，去年仍有超过9000家国际企业在香港设立地区总部。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港美国商会 香港国安法 商务及经济发展局局长邱腾华 学者：欧美忙于应付疫情对疫苗出口停滞不前 中国迅速扩大疫苗外交领先优势 台湾疫情升温口罩热卖