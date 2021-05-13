香港美国商会42%会员考虑离港

当中多数人称离港的主要原因是《香港国安法》令人不安。香港商务及经发局局长邱腾华昨天回应时强调，去年仍有超过9000家国际企业在香港设立地区总部。

（伦敦／香港综合讯）香港美国商会一项调查显示，超过四成的受访会员考虑或计划离开香港，当中多数人称离港的主要原因是《香港国安法》令人不安。香港商务及经济发展局局长邱腾华昨天回应时强调，去年仍有超过9000家国际企业在香港设立地区总部。