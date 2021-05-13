学者：欧美忙于应付疫情对疫苗出口停滞不前 中国迅速扩大疫苗外交领先优势

中国国药疫苗本月7日成为第六款获WHO批准紧急使用的冠病疫苗，也是首款非西方国家研制的获准疫苗。这意味着效率和安全性一度受质疑的国药疫苗，获得世卫组织间接背书。

随着中国国药疫苗获得世界卫生组织（WHO）批准紧急使用，全球疫苗外交竞赛第二赛段的号角也已吹响。受访学者认为，暂时领先的中国将通过“全球冠病疫苗获取机制”，强化其正面的大国形象；但美国可能在7月后重新开放疫苗出口，世界料在半年内出现新一波疫苗问世潮，美国仍可能逆势翻盘。