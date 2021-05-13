学者：欧美忙于应付疫情对疫苗出口停滞不前 中国迅速扩大疫苗外交领先优势 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年5月13日 5:00 AM 中国驻孟加拉国大使李极明（左）昨天在达卡同孟加拉外交部长穆明（中）、卫生和家庭福利部长马利克，出席中国捐赠50万剂中国国药集团疫苗给孟加拉的移交仪式。（法新社） 字体大小: 小 中 大 中国国药疫苗本月7日成为第六款获WHO批准紧急使用的冠病疫苗，也是首款非西方国家研制的获准疫苗。这意味着效率和安全性一度受质疑的国药疫苗，获得世卫组织间接背书。随着中国国药疫苗获得世界卫生组织（WHO）批准紧急使用，全球疫苗外交竞赛第二赛段的号角也已吹响。受访学者认为，暂时领先的中国将通过“全球冠病疫苗获取机制”，强化其正面的大国形象；但美国可能在7月后重新开放疫苗出口，世界料在半年内出现新一波疫苗问世潮，美国仍可能逆势翻盘。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 香港美国商会42%会员考虑离港 台湾疫情升温口罩热卖