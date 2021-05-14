三天内共36人确诊 台新增13社区病例各县市加强防疫警戒

台湾新增25起冠病确诊病例，其中13起为社区病例，另有12起境外输入病例。在13起社区病例中，新北市芦洲狮子会群聚新增九起，另外万华茶艺馆群聚新增三起，另一起有待厘清。

台湾三天一共出现36起社区病例，包括昨天新增13起，引起全民关注。各县市加强防疫警戒，坊间出现抢购口罩、酒精和食品的热潮，也有更多人报名接种疫苗。