三天内共36人确诊 台新增13社区病例各县市加强防疫警戒 订户 来自 / 联合早报 文 / 温伟中 发布 / 2021年5月14日 5:00 AM 台湾疫情升温后，各县市民众踊跃接种疫苗。新北市的亚东纪念医院为民众提供自费疫苗施打，目前开放预约至本月29日已经额满。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 台湾新增25起冠病确诊病例，其中13起为社区病例，另有12起境外输入病例。在13起社区病例中，新北市芦洲狮子会群聚新增九起，另外万华茶艺馆群聚新增三起，另一起有待厘清。台湾三天一共出现36起社区病例，包括昨天新增13起，引起全民关注。各县市加强防疫警戒，坊间出现抢购口罩、酒精和食品的热潮，也有更多人报名接种疫苗。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 台湾 陈时中 蔡英文 反弹 中国延迟发放原材料 巴西暂停生产科兴疫苗 中国公司研发mRNA疫苗 ARCoV本月30日起将在墨西哥开始三期试验