三天内共36人确诊 台新增13社区病例各县市加强防疫警戒

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来自 / 联合早报

文 /
温伟中

发布 / 2021年5月14日 5:00 AM

台湾疫情升温后，各县市民众踊跃接种疫苗。新北市的亚东纪念医院为民众提供自费疫苗施打，目前开放预约至本月29日已经额满。（彭博社）
台湾疫情升温后，各县市民众踊跃接种疫苗。新北市的亚东纪念医院为民众提供自费疫苗施打，目前开放预约至本月29日已经额满。（彭博社）

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台湾新增25起冠病确诊病例，其中13起为社区病例，另有12起境外输入病例。在13起社区病例中，新北市芦洲狮子会群聚新增九起，另外万华茶艺馆群聚新增三起，另一起有待厘清。

台湾三天一共出现36起社区病例，包括昨天新增13起，引起全民关注。各县市加强防疫警戒，坊间出现抢购口罩、酒精和食品的热潮，也有更多人报名接种疫苗。

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