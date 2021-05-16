台海局势 台陆委会：黎智英资产被冻结 表明在香港经商风险正在增加 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月16日 5:00 AM 香港保安局前天根据《香港国安法》，冻结黎智英（图）所持有的壹传媒股份。（互联网） 字体大小: 小 中 大 台湾警告，香港当局冻结壹传媒创办人黎智英资产的决定，向国际社会表明了在当地开展业务正变得越来越危险。香港保安局前天（5月14日）首次根据《香港国安法》冻结了黎智英持有的壹传媒股份，以及他拥有的三家公司在当地银行的财产。这是香港首次有上市公司受《香港国安法》波及。台湾陆委会昨天在一份发给路透社的声明中说，有关行动凸显了《香港国安法》对香港人民财产的威胁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港保安局 壹传媒 黎智英 资产 冻结 台湾陆委会 风险 香港媒体 852邮报 香港国安法 中国特稿：步操英转中港迈向“去英” 香港纪律部队英式步操变中式步操