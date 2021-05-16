台海局势

台陆委会：黎智英资产被冻结 表明在香港经商风险正在增加

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月16日 5:00 AM

香港保安局前天根据《香港国安法》，冻结黎智英（图）所持有的壹传媒股份。（互联网）
香港保安局前天根据《香港国安法》，冻结黎智英（图）所持有的壹传媒股份。（互联网）

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台湾警告，香港当局冻结壹传媒创办人黎智英资产的决定，向国际社会表明了在当地开展业务正变得越来越危险。

香港保安局前天（5月14日）首次根据《香港国安法》冻结了黎智英持有的壹传媒股份，以及他拥有的三家公司在当地银行的财产。这是香港首次有上市公司受《香港国安法》波及。

台湾陆委会昨天在一份发给路透社的声明中说，有关行动凸显了《香港国安法》对香港人民财产的威胁。

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