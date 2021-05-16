台陆委会：黎智英资产被冻结 表明在香港经商风险正在增加

台湾警告，香港当局冻结壹传媒创办人黎智英资产的决定，向国际社会表明了在当地开展业务正变得越来越危险。

香港保安局前天（5月14日）首次根据《香港国安法》冻结了黎智英持有的壹传媒股份，以及他拥有的三家公司在当地银行的财产。这是香港首次有上市公司受《香港国安法》波及。

台湾陆委会昨天在一份发给路透社的声明中说，有关行动凸显了《香港国安法》对香港人民财产的威胁。