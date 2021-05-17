四川主题公园复制铁达尼号 希望每年吸引500万游客

（四川遂宁法新电）位于四川省遂宁市大英县的一处主题公园，将按照一对一比例复制建造1912年不幸沉没在大西洋海底的铁达尼号，重现在世人面前。

当年的铁达尼号（中国称为泰坦尼克号）是上世纪初世界上最大型的豪华游轮，号称“永不沉没”，却在1912年从英国航向纽约的途中撞上冰山沉没，超过1500人在这起世纪船难中罹难。

这项复制计划主要投资人、中国四川七星能源投资集团董事长苏绍俊，是从1997年全球卖座电影《铁达尼号》产生这项雄心勃勃复制计划的构想。

他告诉法新社：“我希望这艘船可以留在这里100甚至200年，我们是为铁达尼号建造一座博物馆。”

七星能源投资集团专业从事水电站投资和建设；2014年1月12日，该集团宣布投资人民币10亿元（2亿零700万新元），按100多年前原铁达尼号游轮的设计图纸和实际尺寸（长269米、宽28米）还原建造，六年来投资方已经消耗2万3000吨钢材和投入超过100名工人进行建造。

除了外观，游轮的内部装修也将完全复制，从餐厅到豪华客舱，甚至门把手，一切都以原始的铁达尼号风格设计，还有宴会厅、演出剧场、观景台、甲板、游泳池等。在这艘游轮上过夜享受五星级游轮服务的费用，大约是人民币2000元。

苏绍俊希望每年能够有多达500万名游客前来参观，“这样的游客规模，应该能够确保我们的投资能够回本”。

不过在开始运营之前，复制的铁达尼号已引发争议。据英国广播公司2017年4月报道，1912年沉船死难者的后代对这项计划感到不满，英国铁达尼协会的成员更认为该游乐项目“品位低下”。

也有人担心它将像其他雄心勃勃的中国建筑项目，例如2008年复制的美国航空母舰企业号，造价超过1800万美元，开业后不久就废弃，最后沦为大“白象”。