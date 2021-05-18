王毅促国际社会力阻局势恶化 中国再批评美国阻拦调解以巴冲突

学者指出，以巴局势虽然成为中美最新的交锋课题，但中国不希望代替美国成为中东的“安全提供者”，因此将谨慎地通过联合国安理会机制进行调解。

中国就以巴冲突问题持续加大对美国的批评力度。中国国务委员兼外长王毅前天（5月16日）谴责美国阻拦联合国安全理事会发出一致声音，并呼吁美国采取公正立场，支持安理会缓解局势。他也再次邀请以巴双方代表在中国直接谈判。

王毅：停火止暴刻不容缓 巴勒斯坦是中东问题核心

受访学者分析，以巴局势虽然成为中美最新的交锋课题，但中国不希望代替美国成为中东的“安全提供者”，因此将谨慎地通过联合国安理会机制进行调解。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅前天在联合国安理会以巴冲突问题紧急会议上，以安理会轮值主席的身份发言。他强调，以巴停火止暴刻不容缓；巴勒斯坦问题是中东问题的核心，“中东不稳，天下难安”。他敦促国际社会紧急行动起来，全力阻止局势进一步恶化，全力防止地区再陷动荡。

这是安理会一周来第三次进行紧急会议，前两次都是闭门会议。第三场公开会议原定于本月14日举行，但在以色列盟友美国的反对下延迟两天。联合国原本计划在会后发布声明，但法新社报道指出，美国政府担心安理会声明可能导致华盛顿幕后调解工作适得其反，因此至今仍未发布。

中国强调“两国方案”是根本出路

中国外交部发言人在15日的例行记者会上，已就此抨击美国“站在国际社会对立面”；王毅昨天则再次点名批评美国的举措“令人遗憾”。

他说，国际支持是应尽义务，中国已经会同各国起草安理会主席新闻谈话，但由于“仅仅一个国家阻拦”，安理会至今未能发出一致声音。中国呼吁美国承担应尽责任，采取公正立场，和国际社会大多数成员一道，支持安理会为缓解局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。

面对安理会声明难产，中国会后仅同挪威和突尼斯发表共同谈话，要求立即停止一切暴力、挑衅、煽动和破坏行为以及驱离计划，并重申支持以巴双方根据联合国有关决议和国际法，通过谈判达成“两国方案”。

此前有不少分析认为，美国在特朗普执政期间的亲以色列政策，导致以巴“两国方案”和平协商进程进一步脱轨，令双方紧张关系升级；但拜登执政以来，也未明确扭转对以色列的政策。

王毅在会上提醒，“正义已经迟到，但不能永远缺席”。他强调，“两国方案”是根本出路；中东和平进程偏离原有正确轨道，联合国决议没有得到切实执行，尤其是巴勒斯坦独立建国权利受到持续侵害，巴勒斯坦人民的困境进一步加深，酿成今天的危机局面。

他表明，中国支持以巴双方在两国方案基础上尽快重启和谈，并重申了3月24日访问中东六国时提出的邀请，欢迎以巴双方谈判代表在中国举行直接谈判。

学者：中国推动停火 意在保障其能源安全和投资

中国近年来持续加深在中东影响力，目前是中东最大的石油进口国，今年3月也与伊朗签署《中伊25年全面合作协议》。美国一周来调解无效，中国会否介入以巴冲突，由此加强在中东影响力，受到各方关注。

新加坡国立大学中东研究所首席研究员阿敦诺（Alessandro Arduino）接受《联合早报》访问时分析，此次危机肯定为中国开启了深化中东影响力的机会；但中国长期以来着眼于发展在中东的经济影响力，而不是成为中东的“安全提供者”。因此中国的立场很明确，将和联合国合作协助以巴达成共识，而不像美国一样直接介入调解。

阿敦诺也认为，中国积极推动以巴停火，考虑的不单是中美领导力的竞争，而是为了维护它在中东的切身利益，包括保障其能源安全和一带一路倡议下的投资。

他解释，此次以巴冲突激起了犹太人和阿拉伯人的大规模暴动，这股暴动潮也可能蔓延至其他阿拉伯国家。“北京不会因以巴冲突直接受到威胁，但一定会感受到其负面余震”。