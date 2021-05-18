台海局势

智库报告：台海战争若爆发 美军或以台为基地打机动战

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月18日 5:00 AM

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台湾军方智库学者在一份报告指出，如果印度太平洋地区爆发军事冲突，例如中国人民解放军攻台，美国海军陆战队或须转型具备远程精准打击能力的小队，而台湾及其所属周边岛屿可作为美国陆战队的“远征前进作战基地”。

综合《自由时报》和自由亚洲电台报道，台湾国防部成立的智库“财团法人国防安全研究院”近期发布《国防安全双周报》，由网络安全与决策推演研究所研究员谢沛学撰文，以“美陆战队新作战模式与台湾可能的角色”为题，分析当台海战事爆发，美国海军陆战队可担当的角色。

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