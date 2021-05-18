台海局势 智库报告：台海战争若爆发 美军或以台为基地打机动战 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月18日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 台湾军方智库学者在一份报告指出，如果印度太平洋地区爆发军事冲突，例如中国人民解放军攻台，美国海军陆战队或须转型具备远程精准打击能力的小队，而台湾及其所属周边岛屿可作为美国陆战队的“远征前进作战基地”。综合《自由时报》和自由亚洲电台报道，台湾国防部成立的智库“财团法人国防安全研究院”近期发布《国防安全双周报》，由网络安全与决策推演研究所研究员谢沛学撰文，以“美陆战队新作战模式与台湾可能的角色”为题，分析当台海战事爆发，美国海军陆战队可担当的角色。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾国防安全研究院 解放军 美国海军陆战队 台湾军队 远征前进作战基地 网民拍到至少15架歼20战机飞行演练 中共庆建党百年解放军将空中表演 涉组织参与未经批准集结 黎智英等10人认罪