台增240起本土病例 当局：这波疫情由B117毒株传播

台湾昨天公布新增240名本土病例、两人死亡，包括在万华茶艺馆工作的六旬妇女倒卧住家送院不治。

台湾昨天新增240起本土病例、五起境外输入病例。目前确诊病例总数达2260起，比一周前倍增，死亡病例达14人。

据中央流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张上淳教授透露，目前这波疫情的基因序列看来都是同一个病毒序列，都是最早发现于英国的B117变种病毒株造成的一条传播链，在中高年龄族群中传染开来。

新增的两名死者，一人是60来岁女子，在俗称“阿公店”的万华茶艺馆工作，前天倒卧家中，送医急救不治。另一名死者是患有多种慢性疾病的86岁男子。

台北市长柯文哲在下午记者会中说，虽然疫情依然严峻，但也有好消息。从本月14日在台北市建立多个快筛站以来，阳性率从第一天的11％降到前天的7.9％，截至昨午的阳性率再降至4.7%，“说明大家停止活动后，疫情是可以慢慢控制的”。

昨天新增本土病例以新北市106起最多，台北市102起居次。新北市长侯友宜在下午记者会宣布，除了前天在板桥设立社区筛检站，永和区正筹备设立，市内17家医院也提供筛检服务。

他透露，板桥社区筛检站阳性率达5％，新疫调发现新北市82％确诊者都来自万华茶艺馆的感染源。新北目前每天的筛检量达4000剂。

侯友宜也下令，即日起民众外出若不戴口罩，1200名稽查员看到即刻开罚，不再规劝，罚金介于3000元（新台币，下同，142.7新元）到1万5000元。

昨天宣布确诊的病例分布在台湾九个县市，其中首次出现病例的包括新竹县两例、新竹市和云林县各一例。

国民党立院党团昨天表示，台湾如今缺水、缺电、缺工、缺疫苗与缺适任的指挥官，呼吁中央疫情指挥中心指挥官应拉高层级，由副总统赖清德出任。

台湾股市昨天从疫情疑虑中站稳脚步，在权重股台积电领衔涨4.19％的带动下，扬升792点或5.16％，为一年来最大升幅。

（记者是《联合早报》台北特派员）