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深圳350米高赛格大厦摇晃 未发生地震正核查原因

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月19日 5:00 AM

昨天中午，深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃，大厦内办公人员紧急撤离。目前，赛格电子市场关闭，住宅局测量单位工作人员到现场展开勘察。（香港中通社）
昨天中午，深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃，大厦内办公人员紧急撤离。目前，赛格电子市场关闭，住宅局测量单位工作人员到现场展开勘察。（香港中通社）

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深圳市福田区华强北的地标性建筑、高逾350米的赛格大厦，昨天发生摇晃，大厦内办公人员紧急撤离。官方通报称，深圳昨天并未发生地震，大厦摇晃原因正在核查。

据深圳福田区政府官方微博消息，昨天中午12时31分，赛格广场值班人员接到租户反映感觉大楼晃动，大楼管理处迅速通过楼层广播通知楼内人员应急疏散，并安排工作人员引导有序撤离。13时55分，赛格广场内所有人员已安全疏散。

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