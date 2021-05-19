中国政情 深圳350米高赛格大厦摇晃 未发生地震正核查原因 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月19日 5:00 AM 昨天中午，深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃，大厦内办公人员紧急撤离。目前，赛格电子市场关闭，住宅局测量单位工作人员到现场展开勘察。（香港中通社） 字体大小: 小 中 大 深圳市福田区华强北的地标性建筑、高逾350米的赛格大厦，昨天发生摇晃，大厦内办公人员紧急撤离。官方通报称，深圳昨天并未发生地震，大厦摇晃原因正在核查。据深圳福田区政府官方微博消息，昨天中午12时31分，赛格广场值班人员接到租户反映感觉大楼晃动，大楼管理处迅速通过楼层广播通知楼内人员应急疏散，并安排工作人员引导有序撤离。13时55分，赛格广场内所有人员已安全疏散。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 深圳赛格广场 高楼摇晃 地震 深圳拟录用四名港籍公务员 针对冻结黎智英财产 林郑：不损港金融中心地位