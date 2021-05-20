中国教育部曾发规范 企业内部培训机构 不得采用大学学院字样

在阿里巴巴创始人马云牵头创立的“湖畔大学”更名引起舆论高度关注之际，中国官方公布教育部等八部门早前下发的文件，其中要求企业设立的内部培训机构不得使用“大学”“学院”字样，并限令六个月内整顿清理。

据中国教育部官网前天消息，教育部等八部门上周（5月13日）发布《关于规范“大学”“学院”名称登记使用的意见》。当中指出，除经批准设立的大学、学院以及由其设立的内部机构或由其发起并登记的组织机构外，其他组织机构不得在牌匾、广告等对外宣传以及其他各类活动中使用“大学”“学院”字样。