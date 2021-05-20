中国政情

中国教育部曾发规范 企业内部培训机构 不得采用大学学院字样

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月20日 5:00 AM

网上流传的照片显示，在刻有“湖畔大学”四个大字的巨石前，工人使用电动磨盘将“大学”二字抹去。（微博）
网上流传的照片显示，在刻有“湖畔大学”四个大字的巨石前，工人使用电动磨盘将“大学”二字抹去。（微博）

字体大小:

在阿里巴巴创始人马云牵头创立的“湖畔大学”更名引起舆论高度关注之际，中国官方公布教育部等八部门早前下发的文件，其中要求企业设立的内部培训机构不得使用“大学”“学院”字样，并限令六个月内整顿清理。

据中国教育部官网前天消息，教育部等八部门上周（5月13日）发布《关于规范“大学”“学院”名称登记使用的意见》。当中指出，除经批准设立的大学、学院以及由其设立的内部机构或由其发起并登记的组织机构外，其他组织机构不得在牌匾、广告等对外宣传以及其他各类活动中使用“大学”“学院”字样。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容