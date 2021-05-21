新党主席： 大陆愿输出冠病疫苗及方舱 只等台湾点头

（台北综合讯）台湾冠病疫情扩大，台湾新党主席吴成典前晚称，他紧急与大陆有关单位联系，询问能否将大陆方舱医院“整厂输出”，大陆回应说没有问题，也愿意输出冠病疫苗，只等台湾点头。

有必要大陆可带队施工

据《联合报》报道，吴成典说，大陆方面指出，方舱医院的“整厂输出”因涉及很多建筑机械与工具，可能有运输问题，需要一点时间，最好的方法是大陆的专家、施工技术人员到台湾勘察后提出要求，给出作业方法，如有必要也可带施工队伍整厂协助施工，地点有现成的体育馆最好。

吴成典说，大陆早在冠病疫苗开打时，就优先提供给台商与台胞施打，此前新党呼吁执政的民进党当局尽快恢复“小三通”，称大陆单方面提出愿意恢复“小三通”，是一把打开两岸重新交流的钥匙，可惜因台湾疫情严重而暂缓，日前大陆又说愿意提供经过世卫认证的大陆疫苗，可见大陆对台湾同胞“一视同仁”。

蓝营批蔡英文连任满一年

台湾缺水电也缺疫苗

他批评说，台湾政府因反中情结罔顾民众安危，这种掺杂政治因素的防疫，将严重危害全台民众健康及生计，大陆随时可提供疫苗，更可协助台湾提供救治染疫民众的医疗设备及经验，只等台湾点头，呼吁民进党政府抛弃意识形态，尽速同意大陆疫苗及医疗设备到台。

另一方面，昨天是台湾总统蔡英文连任一周年的日子，蓝营纷纷批评民进党政府，称蔡英文治下的台湾予人“缺水、缺电、缺疫苗，甚至缺医疗”的印象。

国民党前主席朱立伦昨天在面簿发文批评说，蔡英文争取连任时曾承诺要“点亮台湾”，执政后却“一片黑暗”，人民历经警纪之乱、疫情炸裂、旱情缺水以及分区大停电，凸显“这个政府的全面治理失能”。