日前采检“塞车” 台湾增721病例400起为早前追加

冠病19疫情

卫生福利部部长陈时中称，前阵子因采检“塞车”，这几天提升效率，清出1万多件旧案，才会在原有的基础上一口气增多400例。但舆论质疑为何要等到星期五股市闭市，以及总统蔡英文520就职周年纪念后才在公布。

台湾本土病例暴增，昨天宣布新增721起本土病例，两人死亡。官方称，新增病例中的400起是“校正回归”，即追加上周每天的病例数。

在台湾中央流行疫情指挥中心昨天的记者会上，指挥官、卫生福利部部长陈时中说明，前阵子因采检“塞车”，这几天提升效率，让各处的病例“清仓”，清出了1万多件采检的旧案，才会在原有的病例基础上一口气增多400例。

新增两起死亡病例

加上昨天数据，台湾自5月16日起的七天内已累计2365起本土病例。5月17日公布333人确诊，改为406人确诊，是目前单日最高纪录。5月19日公布267人，改为359人，修正后增加92起增幅最大。

加上昨天新增的两起境外移入病例，台湾至今累计3862起确诊病例，1108起是境外移入，2701起是本土病例，17人死亡。

新增的两起死亡病例，包括一名80多岁男子，家属指他没在万华区活动，也没接触确诊个案。另一名死者是70多岁男子，曾接触过确诊者，前天被家人发现没有呼吸心跳，当日宣告死亡，经检测昨天确诊。

疫情从双北市蔓延到各县市

在新宣布的721起本土病例中，新北市病例最多，占384起，其次是台北市269起，其中万华区占174起。疫情也从双北市蔓延到各县市，包括桃园市20起、台中市11起、基隆市九起和屏东县五起。

陈时中强调，观察最近检测趋势，冠病快速检测（台湾叫快筛）的阳性比率，已从本月15日的6.3%，逐步下降至目前的约2.2%至2.9%，热点台北万华及周边地区的阳性比率，也比较早前的10%左右下降，且维持平稳。

不过，将修正后的数据“校正回归”的新说法引起热议，舆论质疑为何要等到星期五股市闭市，以及总统蔡英文520就职周年纪念后，才在周末公布过去七天的修正数据，甚至有人认为，这是在“盖牌”和“做账”。

陈时中受询时回应，公开真实病例数是“掀牌”不是“盖牌”，更非做账。他进一步解释，主要是检验量增加、申报程序繁琐，导致通报上传费时，因此决定把必填栏目从20几项简化为八项，并把确诊案例回归到采检的日期，才造成病例数暴增，并非疫情大暴发，也跟股市没关系。

在野的国民党和民众党傍晚也先后发声明，指确诊数据都由中央控管，民进党政府不应“甩锅”，把数据不准、延误汇报确诊数字的责任归咎地方政府。

也是民众党创党人的台北市长柯文哲在面簿指出，从采检、输入“传染病登录系统”、将检体送交实验室，再将检验结果送到疾病管制署，最后由疫情指挥中心将确诊个案编号和公布，“少则三天，多则五天”，整个流程都是中央负责，与地方延误或没准确汇报无关。

柯文哲认为，所谓校正回归，只是“反映现行制度无法真实反映快速变动的现况”，因此他提醒中央“不要创造新名词，把已经很恐慌的人民弄得更晕头转向”。