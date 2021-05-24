台再增460起确诊六死例 包括“校正”过去一周170起 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月24日 5:00 AM 台湾疫情警戒提升至三级至今，每日公布的确诊病例还是过百。昨天是星期天，多数民众仍待在家里，台北市街头人车稀少，宛如空城，不见往日车水马龙的景象。（中通社） 字体大小: 小 中 大 台湾疫情延烧，昨天（5月23日）公布新增460起冠病病例。其中，本土单日新增287起，三起为境外输入，另有170起为“校正回归”过去一周各日个案。台湾中央流行疫情指挥中心昨天也通报，染疫死亡病例增六起，累计23人死亡。综合台湾媒体报道，昨天新增本土病例还是“双北”最多，新北市142起为首，其次为台北市77起，当中又以万华区38起最为密集。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 冠病 新冠 疫情 确诊 本土病例 校正回归 指挥中心 陈时中 柯文哲 疫苗 鸿海 是走或留 部分港人面对两难抉择 男子投资失败报复社会 在大连撞行人致五死五伤