台再增460起确诊六死例 包括“校正”过去一周170起

台湾疫情延烧，昨天（5月23日）公布新增460起冠病病例。其中，本土单日新增287起，三起为境外输入，另有170起为“校正回归”过去一周各日个案。

台湾中央流行疫情指挥中心昨天也通报，染疫死亡病例增六起，累计23人死亡。

综合台湾媒体报道，昨天新增本土病例还是“双北”最多，新北市142起为首，其次为台北市77起，当中又以万华区38起最为密集。