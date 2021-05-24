甘肃马拉松遭遇冰雹冻雨21选手遇难 中纪委国家监委：须彻查原因和责任

拯救人员找到所有参赛者，其中151人已确认安全，八人受轻伤，但有21人找到时已无生命体征，包括中国前超级马拉松纪录保持者梁晶，以及残运会冠军黄关军。业内人士称，有些参赛者遭冻死，其中一半是圈内高手。

（兰州／北京综合讯）甘肃白银市前天（5月22日）一场山地马拉松赛事，突然遭遇冰雹冻雨，参赛者因气温骤降出现身体不适、失温情况，导致21人不幸遇难。中央纪委国家监委网站昨晚表示，必须彻查事件具体原因和相关责任，给遇难者和公众一个交代。

综合中新社、央视新闻和澎湃新闻报道，前天有172人在白银市景泰县黄河石林景区参加这场山地马拉松百公里越野赛，出事地点为高海拔赛段20公里至31公里处。事发时，受到突变极端天气的影响，局部地区出现冰雹、冻雨、大风灾害性天气。部分参赛者失联，比赛被迫停止。

昨天上午拯救人员找到所有参赛者，其中151人已确认安全，八人受轻伤，但有21人已无生命体征，包括中国前超级马拉松纪录保持者梁晶，以及残运会冠军黄关军。据封面新闻报道，业内人士称，有些参赛者遭冻死，其中一半是圈内高手。

白银市市长张旭晨昨天在新闻发布会上通报，有参赛者下午12时17分在赛事工作群发布求助视频后，组委会安排20名救援人员赶往救援。救援人员到达高难山地越野赛道上山点后，发现雨急风大夹杂冰雹、冻雨，已有泥石流现象，救援难度增大。张旭晨就这起悲剧鞠躬道歉。

甘肃省委书记尹弘前天成立调查组，省长任振鹤当晚赶赴事发现场，召开现场调度会。尹弘强调要尽快开展事故调查，防止类似事故再次发生，并且要妥善做好善后工作，及时回应群众关切。中央纪委国家监委网站就“甘肃山地马拉松事故21人遇难”发表评论文章指出，事件具体原因和相关责任必须彻查，给遇难者和公众一个交代。同时，就此失去的21条鲜活生命，也必须引起方方面面足够的警示。

一名不愿具名的参赛者称，比赛前一天的天气预报没有预报第二天会出现极端天气；比赛当天一早，天气风和日丽，阳光甚好。不过，在早上9时鸣枪开始前不久，黄河石林景区内风力逐渐增大。

这名参赛者上午10时30分左右到达比赛的第二个打卡点前，雨水开始越来越大。在第二个打卡点和第三个打卡点之间，赛道有1000米的爬升，道路大都是石头和沙土混合的路况，很多路段都非常陡，他往上爬时陆续看到几名选手退出比赛。

这名参赛者后来发现手指已经冻得没有感觉了，“我把手指含在嘴里很久，但都没有感觉，舌头也冰凉”，最终也决定退赛。

黄河石林山地马拉松百公里越野赛在这之前已经举办了三次；但这名参赛者称，前几届的赛事组织工作一般，达不到100分的标准。

白银市在5月算是入夏，在比赛前提供的强制装备列表里，并没有足够的保暖装备。不过，越野跑圈内人士赵小钊认为，没有提供保暖物品是组委会的问题；如果赛事组织者不要求强制装备里有保暖物品，救援预案就必须按照最极端天气去准备。

一名曾组织相同赛事的专家李先生，则将问题归咎于天气预报无法做到精准化、大部分选手强制装备意识淡薄，但也认为主办方判断有问题，未及时中止比赛。另有跑友评价，赛道有很大一部分处于无人区。