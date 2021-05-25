甘肃山地马拉松21参赛者遇难 舆论：是天灾更是人祸

甘肃省白银市景泰县山地马拉松百公里越野赛造成21名参赛人员遇难，中国舆论认为，这是天灾更是人祸。甘肃官方宣布成立事件调查组，对事件原因进行深入调查。

有关人士分析，这次事件伤亡惨重，引发舆论愤慨，预计赛事主办方以及白银市有关官员将受到惩处。同时，由于伤亡人数众多，主办方和白银市财力有限，赔偿问题可能会有不少麻烦。

5月22日上午9时，来自中国各地的172名越野跑运动员，在甘肃省白银市景泰县举办的黄河石林山地马拉松百公里越野赛开跑。但开跑三小时后，就有部分参赛者因低温失去意识，口吐白沫，要求速来救援。

白银市市长张旭晨前天对媒体说，当时百公里越野赛高海拔赛段20公里至31公里处突遭灾害天气，短时内、局地突降冰雹、冻雨，并伴有大风，气温骤降。

23日中午，越野赛公共安全事件前方应急指挥部宣布，搜救人员找到所有参赛者，其中151人安全，八人受轻伤，但有21人已无生命体征。遇难人员包括中国超级马拉松纪录保持者梁晶、残运会冠军黄关军等著名选手。

无视气象台大风蓝色预警 主办方按原定计划开跑

172人参赛，21人遇难，遇难人数超过12%。这是中国体育竞赛史上前所未有的惨剧，舆论怒批有关组织者举办了一场“夺命”越野赛。

对于主办方声称“局部地区天气突变”，新华社报道说，5月21日晚上10时前后，白银市及景泰县气象台都曾发布大风蓝色预警，预测景泰县24小时内大部分地方平均风力达五级至六级，阵风七级以上。尽管如此，主办方仍然在22日早上9时为比赛鸣枪开跑。随后，赛事路程不仅出现大风，更有急雨，但赛事没有及时中止，直到噩耗传来。

《每日经济观察》昨天发表评论说，这次悲剧之所以发生，直接原因当然是因为极端天气的出现；但极端天气背后，很可能更多是赛事组织者的“极端失职”。

中共中央纪委官网前天发文称，事件具体原因和相关责任必须彻查，给遇难者和公众一个交代。

文章说，一些赛事往往只盯着经济效益，不愿在服务和安全方面多投入。有的承办企业根本不具备组织高风险体育赛事的资格和能力，只重视设置高额奖金等奖项吸引选手参赛，急功近利。一些地方政府相关部门在指导与监督上不想管或不会管，有的甚至存在严重的安全隐患，极易导致发生安全事故。

新华社昨天发表文章指出，这次事件最大的失误，是运营方没有对气象部门提供的预警做出正确预判；越野赛活动对参赛者列了一个装备清单，冲锋衣等保暖装备没有作为强制装备；最险要的地方没有补给站；22日12时参赛人员在微信群里发布求救信息，14时举办方才叫停比赛；救援保障无法第一时间抵达，也是造成严重后果的重要原因。

中共甘肃省委书记尹弘前天指示，尽快成立调查组开展事故调查，汲取教训，防止类似事故再次发生。