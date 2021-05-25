中方被指三拒美防长对话要求 环时反指美不顾外交礼仪与惯例 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 英国《金融时报》披露，中国中央军委副主席许其亮三次拒绝美国防长奥斯汀的对话要求，中国官媒《环球时报》昨天则引述中方专家称，中方在奥斯汀上任之际就发出希望两国防长通话的友善信号，但美方一直不回应，转而提出与军委领导人会面，此举不顾外交礼仪与国际惯例，既不专业也不友好。《金融时报》周末报道指，在美国内阁中排位第四位的奥斯汀，三次要求与在中国政治与军事体系中掌握实权的许其亮对话，均得不到回应。报道称，在两军紧张关系加剧之时，中方拒绝五角大楼的高层对话要求使双边关系复杂化。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 奥斯汀 环球时报 许其亮 传港澳办筹建两新司 负责国安及宣传文化 立陶宛退出“17+1”机制 中国官媒批“跳梁小丑”