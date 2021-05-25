中方被指三拒美防长对话要求 环时反指美不顾外交礼仪与惯例

英国《金融时报》披露，中国中央军委副主席许其亮三次拒绝美国防长奥斯汀的对话要求，中国官媒《环球时报》昨天则引述中方专家称，中方在奥斯汀上任之际就发出希望两国防长通话的友善信号，但美方一直不回应，转而提出与军委领导人会面，此举不顾外交礼仪与国际惯例，既不专业也不友好。

《金融时报》周末报道指，在美国内阁中排位第四位的奥斯汀，三次要求与在中国政治与军事体系中掌握实权的许其亮对话，均得不到回应。报道称，在两军紧张关系加剧之时，中方拒绝五角大楼的高层对话要求使双边关系复杂化。