积极推动中欧关系破冰 王毅：中国始终把欧盟视为伙伴非对手

中国国务委员兼外长王毅强调，不同的社会制度并不必然成为竞争对手，不同的发展道路也不必然妨碍互利合作。“只要做到相互尊重，谋求互利合作，完全可以超越国家间的制度差异。”

中国国务委员兼外长王毅在中欧投资协定正式冻结后，首度发声，积极推动中欧关系破冰。他强调，中国始终把欧盟视为伙伴而非对手，同时批评欧盟把经贸问题政治化。

根据中国外交部发布的新闻稿，王毅前天（5月25日）以视频方式在慕尼黑安全会议“中国专场”发表演讲时，向欧盟发出友好信号。

他强调，不同的社会制度并不必然成为竞争对手，不同的发展道路也不必然妨碍互利合作。“只要做到相互尊重，谋求互利合作，完全可以超越国家间的制度差异。”

本月20日，欧洲议会以今年3月中国政府针对新疆问题对欧盟实施反制裁为由，正式冻结中欧投资协定。这是在这项协定被冻结后，王毅首次与欧盟各国代表一同出席线上会议。

美国政治新闻网站Politico上月底引述欧盟内部文件指出，欧盟的对华姿态越来越强硬。欧洲议会在2019年的中国战略展望报告中，原本把中国定位为伙伴、竞争者和制度性对手；但最新的文件显示，欧盟正在对中欧关系进行反思，对于能否和中国合作提出质疑。报道也披露，欧盟正考虑加强与美国的合作，携手抗衡中国。

在此背景下，王毅在会上大篇幅地阐明中国对中欧关系的定位。他说，近年来有种论调，称中国道路制度的成功将对西方造成冲击和威胁，欧洲也有不少人将中国定义为“制度性对手”；对此，中国不能认同。

王毅说，中国始终从战略高度看待中欧关系，认为合作是中欧关系的大方向和主基调，始终把欧盟视为伙伴而非对手。

他说，中国将坚定支持欧盟团结自强，加强战略自主，在国际上发挥更大作用。中国也愿同欧洲在相互尊重、互利共赢基础上，拓展全方位合作。

在释放友好信号的同时，王毅也重申了涉及新疆问题的红线。

他提醒，中欧协定高度互利，不是单方面的照顾和恩赐，而新疆问题事关中国主权安全。欧盟一些人将不同性质的问题任意挂钩，把经贸问题政治化，这不可接受，也绝对行不通。中欧合作是大势所趋，在中欧之间搞政治对抗和经济脱钩，不符合欧盟利益，也不可能长久。

欧盟就新疆问题实施制裁 王毅：令中国“惊讶”

欧盟在3月22日与美国、英国和加拿大同步宣布，制裁涉嫌侵害新疆人权的中国官员；北京采取不对等反击，宣布制裁包括欧洲议会议员在内的10名个人和四个实体。中欧关系因此急转直下，两个多月来未见好转。

据路透社报道，王毅不讳言，欧盟针对新疆问题实施的制裁令中国感到“惊讶”。中国外交部新闻稿上，并未摘录这段内容。

王毅说，欧盟的制裁令中国人回忆起被欧洲帝国主义者欺压的日子，中国因此必须做出回应。“我们不愿意这么做，但不是我们先提出这个问题。如果没有欧盟的制裁，我们不须要实施制裁。”

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》采访时分析，王毅在慕尼黑安全会议讲话的主体基调非常积极，预示着中国会推动中欧关系走出制裁的阴影，不会让中欧围绕人权议题的冲突升级，也不会扩大制裁范围。

至于中欧协定是否仍有机会破冰，朱锋认为，双方在新疆问题僵持不下，协定短期内不容易回暖。但他预计，中国下来将加强和欧洲国家的交往，继续释放善意，彰显推进务实合作的政治决心。

（记者是《联合早报》北京特派员）