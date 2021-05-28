中美贸易谈判负责人通话 分析：关系暂缓但仍面对巨大阻力

中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤昨天与美国贸易代表戴琪通话，这是美国总统拜登上台后中美贸易谈判负责人首次对话。分析认为，中美通过经贸通话“破冰”，表明贸易课题对稳定两国关系依然重要。不过，在两国对抗有增无减的局面下，就连推进贸易谈判也面对巨大阻力。

中美两国昨天都就这次通话发表文告。中国商务部指双方本着“平等和相互尊重的态度”，进行了坦诚、务实、建设性的交流，都认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。