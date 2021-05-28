中美关系 中美贸易谈判负责人通话 分析：关系暂缓但仍面对巨大阻力 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年5月28日 6:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤昨天与美国贸易代表戴琪通话，这是美国总统拜登上台后中美贸易谈判负责人首次对话。分析认为，中美通过经贸通话“破冰”，表明贸易课题对稳定两国关系依然重要。不过，在两国对抗有增无减的局面下，就连推进贸易谈判也面对巨大阻力。中美两国昨天都就这次通话发表文告。中国商务部指双方本着“平等和相互尊重的态度”，进行了坦诚、务实、建设性的交流，都认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美贸易 刘鹤 戴琪 第一阶段贸易协议 中美关系 通话 欧日峰会发布联合声明 吁保持台海和平稳定 港立法会通过修改选举制度条例草案 学者：新制度或难掌握民情