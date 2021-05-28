美国务院：正与台湾官员讨论 如何终止台疫情与处理疫苗问题

美国在台协会处长郦英杰前天关于台湾疫情的言论，被解读为美国不急着提供疫苗给台湾。美国国务院一名发言人在当地时间26日则表示，正密切与台湾官员联系，讨论如何终止台湾疫情及处理疫苗问题。

综合联合新闻网与《自由时报》报道，该名美国国务院发言人说，美台在全球公共卫生议题拥有良好伙伴关系，美国十分感谢台湾在疫情大流行期间对美国及其他国家的慷慨捐助输出，可以期待这段坚实的伙伴关系在冠病疫情与全球公共卫生上将持续进行下去。