台海局势 美国务院：正与台湾官员讨论 如何终止台疫情与处理疫苗问题 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国在台协会处长郦英杰前天关于台湾疫情的言论，被解读为美国不急着提供疫苗给台湾。美国国务院一名发言人在当地时间26日则表示，正密切与台湾官员联系，讨论如何终止台湾疫情及处理疫苗问题。综合联合新闻网与《自由时报》报道，该名美国国务院发言人说，美台在全球公共卫生议题拥有良好伙伴关系，美国十分感谢台湾在疫情大流行期间对美国及其他国家的慷慨捐助输出，可以期待这段坚实的伙伴关系在冠病疫情与全球公共卫生上将持续进行下去。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 美国 疫苗 柯文哲 莫德纳 郦英杰 AIT 中美贸易谈判负责人通话 分析：关系暂缓但仍面对巨大阻力 港立法会通过修改选举制度条例草案 学者：新制度或难掌握民情