澳籍作家杨恒均涉间谍罪开审 被拒旁听驻华大使“深表遗憾”

中澳紧张关系进一步发酵，澳籍华裔作家杨恒均涉间谍罪一案昨天在北京开庭审理，澳大利亚驻华大使傅关汉欲入法院旁听不果而“深表遗憾”，中国外交部则称该案涉及国家秘密，不公开审理。

综合路透社、彭博社与美国之音报道，审理杨案的北京第二中级人民法院外昨天一早就有大量警察戒备，也聚集了来自西方国家、日本和其他地方的记者，记者并被警察要求出示护照和记者证。