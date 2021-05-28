澳籍作家杨恒均涉间谍罪开审 被拒旁听驻华大使“深表遗憾” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月28日 5:00 AM 澳大利亚驻华大使傅关汉（左二）昨天在法院外被警察拦下检查身份证件。（法新社） 字体大小: 小 中 大 中澳紧张关系进一步发酵，澳籍华裔作家杨恒均涉间谍罪一案昨天在北京开庭审理，澳大利亚驻华大使傅关汉欲入法院旁听不果而“深表遗憾”，中国外交部则称该案涉及国家秘密，不公开审理。综合路透社、彭博社与美国之音报道，审理杨案的北京第二中级人民法院外昨天一早就有大量警察戒备，也聚集了来自西方国家、日本和其他地方的记者，记者并被警察要求出示护照和记者证。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国外交部 间谍罪 澳大利亚驻华大使 傅关汉 杨恒均 北京第二中级人民法院 开审 中国司法制度 国家秘密 闭门审理 中美贸易谈判负责人通话 分析：关系暂缓但仍面对巨大阻力 港立法会通过修改选举制度条例草案 学者：新制度或难掌握民情