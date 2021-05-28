欧日峰会发布联合声明 吁保持台海和平稳定

欧盟与日本昨天以视讯连线方式举行欧日峰会，会后发布的联合声明呼吁保持台湾海峡和平与稳定。

据彭博社报道，日本首相菅义伟、欧洲理事会主席米歇尔及欧盟执行委员会主席冯德莱恩参加了峰会，并在会后的联合声明中说：“我们强调台湾海峡两岸和平稳定的重要性，鼓励和平解决两岸问题。”

欧日首次在声明中提台湾

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这是日本与欧盟领导人首次在声明中提及台湾，所用措辞和上个月菅义伟与美国总统拜登举行会晤后发布的声明类似。