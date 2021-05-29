王毅会见朝驻华大使李龙男 重申中朝友谊是鲜血凝结成

受访学者认为，中朝此举旨在凸显双方良好的关系，对美韩峰会作出回应；但随着美国与东亚盟友关系回暖，中国料难以通过朝鲜掣肘美国逐渐恢复的东亚影响力。

继美韩四天前在首脑峰会上达成“超乎预期”的成果后，中国国务委员兼外长王毅前天会见朝鲜新任驻华大使李龙男，重申双方在共同反抗外来侵略中，用鲜血凝结成的“传统友谊”。

受访学者认为，中朝此举旨在凸显双方良好的关系，对美韩峰会作出回应；但随着美国与东亚盟友关系回暖，中国料难以通过朝鲜掣肘美国逐渐恢复的东亚影响力。

根据中国外交部发布的新闻稿，王毅在会上强调，中国愿同朝鲜保持高层战略沟通，并就国际和地区事务加强协调配合。李龙男则称，中朝关系近年来提升到“新的高度”。

李龙男是在今年3月18日正式上任。这是他在上任超过两个月后，首次与王毅会面，日期就在美韩首脑峰会（23日）四天后。

王毅在会谈上强调，中国和朝鲜是山水相邻的友好邻邦，两国传统友谊“是在双方共同反抗外来侵略的斗争中用鲜血凝成的”，是值得双方共同珍惜的宝贵财富。

在中美关系越趋紧张的背景下，中朝关系自美国前总统特朗普时期以来持续升温。自2018年以来，中国国家主席习近平和朝鲜国家领导人金正恩一共进行五次会晤。

王毅指出，在两国最高领导人战略引领和亲自关心下，中朝关系近年来进入“新的历史时期”。中方始终从战略高度看待中朝关系，从长远角度致力于深化发展两国友好合作。

他也强调，中国愿同朝鲜保持高层战略沟通，就国际和地区事务加强协调配合。中国也坚定支持朝鲜发展经济、改善民生，愿继续向朝鲜提供力所能及的帮助。

王毅说：“中朝同为坚持党的领导、坚持社会主义的国家，我们愿同朝方加强治党治国理政经验交流，推动社会主义事业不断前进。”

李龙男则表明，中朝关系符合双方根本利益，朝鲜对此备加珍惜。朝鲜愿同中国一道，大力巩固传统友谊，促进互利合作，在共同推进社会主义事业进程中紧密团结，建设牢不可破的友好关系。

两人就半岛形势交换意见同意就此加强协调合作

王毅和李龙男也就朝鲜半岛形势交换了意见，同意就此加强协调合作。朝鲜媒体截至昨晚并未发布王毅和李龙男会谈的消息。

美国总统拜登自上任后表明重建联盟体系的决心，恢复美国与东亚盟友的关系，成为他上任后的一项重点外交工作。文在寅是拜登上任后在白宫接待的第二位外国元首；此前拜登在4月16日接待了日本首相菅义伟。

美韩在上周的首脑峰会上，在芯片投资、航天技术、疫苗生产方面达成合作共识。不少分析认为，美国计划由此协助韩国减少对中国经济的依赖。美国也在上周的峰会上取消了对韩国导弹射程限于800公里的限制，意味着中国部分城市可能进入韩国的导弹射程范围。

拜登也委任美国对朝特别代表人选盛金（Sung Kim），显示华盛顿准备和平壤进行无核化协商，也将更积极在东亚地缘政治中发挥作用。文在寅在会后，以“超乎预期”形容峰会成果。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理研究员夏尔（James Char）接受《联合早报》访问时分析，由于习近平和金正恩难以在疫情下面对面会晤，王毅和李龙男此次的面对面会谈，是对美韩峰会的重要回应。

他认为，会谈旨在向外界展现中朝之间友好关系，但由于朝鲜的科技与经济实力有限，中国通过朝鲜抗衡美国东亚影响力的效益微乎其微。

他解释，朝鲜的核武实力对东亚带来了军事威胁，但东亚不太可能发生战争，因此朝鲜的实际影响力并不大。中国能做的，是尽可能与韩国保持稳定关系，以应对美韩逐步强化的关系。