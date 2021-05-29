涉组织非法集结 黎智英等10人判监14至18个月 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年5月29日 5:00 AM 香港支联会主席李卓人（后排左四）和立法会前议员“长毛”梁国雄（后排左三）昨天准备登上囚车出庭前，高举双手向拍照的记者示意。（路透社） 字体大小: 小 中 大 包括香港壹传媒集团创办人黎智英在内的10名香港民主派人士，涉嫌在前年10月1日组织未经批准的集结，昨天被法院判囚14至18个月不等。有被告形容，各人刑期之长创下新纪录，反映香港已经改变。审理该起案件的法官胡雅文昨天判刑时指出，自前年6月开始，香港社会运动三个月内不断升温，虽然被告指“这次会示范一次和平游行”，但若认为仅凭呼吁参加者和平及理性，已足够确保无暴力事件发生，是天真及不切实际。事实上，当天游行并不和平，部分地方有暴力情况，罕有地令商店在公众假期关门。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 反修例抗争 黎智英 组织未经批准集结罪 香港国安法 香港民主派 张文宏吁中国民众疫苗“不要等到排队抢着打” 港信和捐新房 送接种幸运儿