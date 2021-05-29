涉组织非法集结 黎智英等10人判监14至18个月

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来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

发布 / 2021年5月29日 5:00 AM

香港支联会主席李卓人（后排左四）和立法会前议员“长毛”梁国雄（后排左三）昨天准备登上囚车出庭前，高举双手向拍照的记者示意。（路透社）
香港支联会主席李卓人（后排左四）和立法会前议员“长毛”梁国雄（后排左三）昨天准备登上囚车出庭前，高举双手向拍照的记者示意。（路透社）

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包括香港壹传媒集团创办人黎智英在内的10名香港民主派人士，涉嫌在前年10月1日组织未经批准的集结，昨天被法院判囚14至18个月不等。有被告形容，各人刑期之长创下新纪录，反映香港已经改变。

审理该起案件的法官胡雅文昨天判刑时指出，自前年6月开始，香港社会运动三个月内不断升温，虽然被告指“这次会示范一次和平游行”，但若认为仅凭呼吁参加者和平及理性，已足够确保无暴力事件发生，是天真及不切实际。事实上，当天游行并不和平，部分地方有暴力情况，罕有地令商店在公众假期关门。

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