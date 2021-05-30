三星堆将联合金沙遗址申遗 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月30日 5:00 AM 被形容为“国宝级文物”的青铜顶尊人像，发掘自三星堆三号祭祀坑内的大量象牙之下。此图摄于5月14日。（新华社） 字体大小: 小 中 大 四川省三星堆遗址新发现的六个祭祀坑至今已出土1000多件重要文物，官方已决定该遗址将联合金沙遗址申报世界文化遗产。据新华社报道，四川省副省长罗强前晚在该省广汉市三星堆博物馆举行的“走进三星堆，读懂中华文明”主题活动上透露三星堆遗址申遗的消息。他也说，四川将做好三星堆遗址考古发掘、文物修复和文物保护工作，建立多学科综合考古合作机制，和田野考古与实验室考古结合的考古新模式，推出一批考古成果、出版一批学术著作、培养一批考古人才，并高质量建设三星堆博物馆新馆及将加快建设三星堆国家遗址公园。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 三星堆遗址 申报 世界文化遗产 出土 文物 订单暴涨通关耗时 疫情加剧物流问题 网红直播带货 跨境电商借力社媒