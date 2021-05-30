三星堆将联合金沙遗址申遗

四川省三星堆遗址新发现的六个祭祀坑至今已出土1000多件重要文物，官方已决定该遗址将联合金沙遗址申报世界文化遗产。

据新华社报道，四川省副省长罗强前晚在该省广汉市三星堆博物馆举行的“走进三星堆，读懂中华文明”主题活动上透露三星堆遗址申遗的消息。

他也说，四川将做好三星堆遗址考古发掘、文物修复和文物保护工作，建立多学科综合考古合作机制，和田野考古与实验室考古结合的考古新模式，推出一批考古成果、出版一批学术著作、培养一批考古人才，并高质量建设三星堆博物馆新馆及将加快建设三星堆国家遗址公园。