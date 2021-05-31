称双方应排除干扰和障碍 王毅：中欧是合作伙伴不是竞争对手

学者认为，中国此时高频率与欧洲国家高层展开会谈，是为了避免中欧陷入竞争大框架，让合作难以为继，同时促使欧洲内部对投资协定利弊进行讨论，并最终为决定负责。

欧洲四国外长集中抵华访问之际，中国国务委员兼外长王毅重申，中欧是合作伙伴，不是竞争对手，呼吁双方排除推进合作的干扰和障碍。

受访学者认为，中国此时高频率与欧洲国家高层展开会谈，是为了避免中欧陷入竞争大框架，让合作难以为继，同时促使欧洲内部对中欧投资协定利弊进行讨论，并最终为决定负责。

波兰、塞尔维亚、爱尔兰和匈牙利四国外长周六（29日）起访问中国三天。王毅同日在贵阳同波兰外长拉乌举行会谈，是他今年接待的首位欧盟国家外长。

王毅在会上说，中欧是合作伙伴，不是竞争对手，要通过建设性对话增进理解，排除推进合作的干扰和障碍，继续对欧示好。他当天也在贵阳同塞尔维亚外长塞拉科维奇会谈并一起会见记者，表示希望与欧洲各国和欧盟机构一起沿着深化中欧全面战略伙伴关系的轨道，不断加强双方之间合作。

欧盟今年3月因新疆问题宣布制裁中国四名涉疆高官，招致中国加码制裁欧盟10名人员和四个实体。欧洲议会本月则以高票通过冻结中欧投资协定批准程序，让动荡的中欧关系再陷低谷。

王毅上周二在协定被冻结后首度发声，表示中国始终将欧盟视为伙伴而非对手，开启对协定的解冻攻势。中国国家主席习近平隔天同西班牙总理桑切斯通电时也强调，中欧要妥善管控分歧，维护合作共赢的主基调。

学者：欧盟进入利益游说 围绕投资协定较量刚开始

中国国际问题研究所欧洲研究部主任崔洪建昨天接受《联合早报》采访时说，欧洲议会目前以程序阻碍中欧投资协定，但并不意味着欧盟也反对该协定，欧盟27国迄今尚无一国政府公开表态支持欧洲议会决定。中国此时与欧洲国家频密接触，希望继续聚焦发展经贸合作，克服协定被冻结的障碍，同时游说欧洲坚持在合作的大框架下，解决与中国竞争分歧等问题。

崔洪建说，欧盟内部目前进入利益整合游说的过程，投资协定是否有解冻的眉目，须历经一段时间。“最终是更强调利益务实的一派，能够占多数让协定落实，还是比较强调政治、意识形态、价值的能占上风，现在围绕投资协定的较量才刚开始。”

立陶宛近日高调宣布退出成立九年的中国与中欧、东欧国家（“17+1”）合作机制，让该机制出现裂痕，有舆论甚至猜测可能引发“退群”效应。波兰、匈牙利及塞尔维亚都是该机制成员国。

王毅前天在记者会上说，中国与中欧、东欧合作聚焦经贸务实合作，不涉及防务安全领域，从来没有地缘战略意图，更无意搞什么势力范围。他与拉乌会谈时也称，中国与中欧、东欧国家要总结经验，加大投入，开辟合作新前景，暗示可能对这些国家加大让利力度，为该机制注入更大稳定性。

崔洪建预期，中国与中欧、东欧国家未来将更突出经贸合作，中国对外投资及贸易预计也将更多向该区域倾斜。

（记者是《联合早报》重庆特派员）