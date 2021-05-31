台湾新增266起本土病例 陈时中：目前无封城打算

台湾昨天（5月30日）新增266起冠病本土病例，加上“校正回归”89例，共增加355例，确诊个案中新增10人死亡，死亡人数累计109人。中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中表示，目前没有封城打算，先做好现行的三级警戒即可，再观察下周的情形才能作出初步研判。

灾情最严重的台北市和新北市昨天都进行四级封城演练，为最坏状况作准备。台北市长柯文哲表示，目前没有封城危险，三级还会维持一段时间。他透露，科技界大老前晚致电表达资讯通讯科技（ICT）产业是台湾重要的输出产业，一旦四级警戒停工，ICT不能出口，全世界都会受到影响。

台湾维持三级警戒以来，因大多数民众非常自律，柯文哲认为目前的方式是有效的。但他也指出，在没有施打疫苗前，只要一放松就可能恶化，故如何在短时间内帮民众打完疫苗才是应有的战略思考。

台湾目前仅取得86万剂疫苗，远远不够2300万人施打，在野国民党执政的县市陆续要求自购疫苗救急，企业也多番呼吁政府开放疫苗采购，指挥中心上周五（28日）终于公布地方及企业对外购买疫苗流程。

佛光山打算捐50万剂强生（Johnson & Johnson）疫苗，鸿海创办人郭台铭的永龄基金会也拟申请500万剂BioNTech（简称BNT）疫苗由德国空运直抵台湾，没想到指挥中心又改口，强调要由中央政府与原厂签约采购和统筹分配执行。有网友上郭台铭面簿询问会否增加疫苗捐赠困难，郭亲自回答“会”。

多次为了疫苗短缺和病床不足和中央政府、指挥中心隔空对杠的柯文哲，前天批评中央要用6300亿（新台币，下同，301亿新元）来纾困，还不如拿600亿来买疫苗，行政院指柯文哲的认知有误，又把柯文哲给惹火了。

柯文哲昨天表示，采购疫苗编了340亿，请问疫苗在哪里？不要每天作哽图转移焦点，说他反对纾困，用钱有轻重缓急，“中央政府对付冠病如果能像对付柯文哲这么用心，局面就不会搞成这样子”。

新北市长侯友宜昨天也向中央喊话，新的检疫所一开就满，增加加护病房的速度赶不及送到医院的病患。他略带哽咽地说：“不要再刁难了，快点让疫苗进来，否则撑不下去”，“看着最亲的人一个一个走很心疼”。

总统府否认“刁难”

总统府发言人张惇涵回应说，总统府感谢并欢迎企业和宗教团体、地方政府或民间组织寻求疫苗供应来源，政府只有全力为民众健康把关的责任，没有所谓刁难问题，也请指挥中心尽速与各申请单位确认相关货源，提供必要协助。

张惇涵强调，疫苗攸关民众健康安全，政府必须对疫苗安全负最大责任。疫苗进口、通路配送，乃至后续接种，相关的安排及合约的签订情形，政府都必须有充分了解，并提供必要协助。

指挥中心也证实，已于28日和台湾的高端、联亚两家自制疫苗公司签约，未来会有2000万剂的疫苗。但这两家疫苗都未作第三期的人体实验。