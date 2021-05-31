继荔湾区五街区停止户外活动 广州海珠区及越秀区展开全员核酸检测

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月31日 5:00 AM

广州前天起实行分级分类防控应对冠病疫情。图为广州市荔湾区某处的工作人员前天提醒过往民众，该处“只进不出”。（中新社）
广州前天起实行分级分类防控应对冠病疫情。图为广州市荔湾区某处的工作人员前天提醒过往民众，该处“只进不出”。（中新社）

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广州连日来出现确诊冠病病例和无症状感染，官方继前天（5月29日）下令荔湾区五个街区居民停止户外活动以阻断疫情扩散，也宣布海珠区及越秀区昨天至周二（6月1日）展开全员核酸检测工作。

据央视新闻客户端昨天的消息，广州市卫生健康委员会副主任陈斌通报，自5月21日至5月30日14时，广州累计报告冠病确诊病例五起，无症状感染者21人。当局并发现，21日以来感染者中已检测的基因测序结果高度同源，均为印度发现、传播速度极快的冠病变异毒株。

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