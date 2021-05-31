继荔湾区五街区停止户外活动 广州海珠区及越秀区展开全员核酸检测 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月31日 5:00 AM 广州前天起实行分级分类防控应对冠病疫情。图为广州市荔湾区某处的工作人员前天提醒过往民众，该处“只进不出”。（中新社） 字体大小: 小 中 大 广州连日来出现确诊冠病病例和无症状感染，官方继前天（5月29日）下令荔湾区五个街区居民停止户外活动以阻断疫情扩散，也宣布海珠区及越秀区昨天至周二（6月1日）展开全员核酸检测工作。据央视新闻客户端昨天的消息，广州市卫生健康委员会副主任陈斌通报，自5月21日至5月30日14时，广州累计报告冠病确诊病例五起，无症状感染者21人。当局并发现，21日以来感染者中已检测的基因测序结果高度同源，均为印度发现、传播速度极快的冠病变异毒株。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫情 广东省 广州 荔湾区 海珠区 越秀区 居家隔离令 核酸检测 冠状病毒19 澳门赌王何鸿燊 去世一年后在港下葬 南京男子开车碾压前妻 与多车相撞八人轻重伤