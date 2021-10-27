中国学者和美国前政要警告 以“竞争”定义中美关系加剧冲突风险

中国军方学者、退役少将姚云竹在香山论坛专家视频会上，抨击美国以“竞争”定义中美关系，“是一个消极的以零和逻辑推导出来的互动模式”，也令其他国家面对更大的选边站压力。美国前驻华大使芮效俭也重申不认同以“竞争”定义中美关系的立场。

中国学者和美国前政要呼吁，避免以“竞争”定义中美关系，否则将加剧两国冲突风险，令其他国家面对更大的选边站压力。

中国军方学者、退役少将姚云竹前晚在北京香山论坛专家视频会上，抨击美国以“竞争”定义中美关系，“是一个消极的以零和逻辑推导出来的互动模式”。

她指出，受竞争框架影响，双方都会担心合作产生的好处会对对方更有利，因此很难有合作意愿。“即使在符合双方共同利益、符合全球利益的问题上，中美也会倾向于各行其是，而不是协调合作。”

美国拜登政府提出对华关系“竞争、合作、对抗”三分法，但主张要确保两国之间的竞争是负责任的；北京则反对用“竞争”定义中美关系，也拒绝拜登政府提出的三分法，而是强调两国关系应为互利共赢。

姚云竹批评美国以“竞争”凝聚国内共识，刺激中国的民意向负面方向发展，导致政策选择余地缩小。“如果要采取任何合作的政策，都会不得不面对更多、更大的国内压力。”

她也指，中美的所谓战略竞争已引起很多国家紧张和忧虑，担心中美关系越紧张，其他国家同中美各自发展双边关系会越困难，“难道中美真的要逼得其他国家选边站吗？”

中美元首9月通话时，讨论了两国确保竞争不演变为冲突的责任，为日益加剧的中美博弈设下护栏。

姚云竹认为，相较于竞争，双方合作的状态和对合作的期待，会更有利于避免冲突、预防和管理危机，因此中国反对以“竞争”来定义中美关系。

美国前驻华大使芮效俭（Stapleton Roy）在同一场围绕“大国关系与亚太安全”的讨论中也提出：“如果我们任由战略竞争主导双边关系，这会造成巨大伤害，不仅损害两国利益，也会更广泛地损害东亚地区乃至世界的利益。”

芮效俭：任何大国都负有特殊责任

芮效俭在1991年至1995年担任美国驻华大使。他在问答环节中，重申不认同以“竞争”定义中美关系的立场。芮效俭说，所有大国关系都会有竞争元素，但任何大国都负有特殊的责任，不应简单地掉入以“战略竞争”定义大国关系的模式。

中美关系目前正处于两国建交42年来的低谷。芮效俭不讳言，美国民众现在对中国有强烈敌对情绪，中国对美国所做的行为也让美国民众更易敌视中国，并倾向认为中国正与美国对抗，目标是把美国赶出西太平洋。

芮效俭认为，当前的局面双方都有责任，未来中美关系往哪个方向发展，取决于两国领导人，尤其是他们在管控分歧和构建共同利益上的技巧。

芮效俭说：“如果华盛顿和北京无法调和各自的利益和雄心，军事冲突的风险将加剧，资源会从经济发展转移至危险、昂贵的军备竞赛，也有可能导致核扩散，让东亚国家面对更大的选边站压力。”

（记者是《联合早报》北京特派员）