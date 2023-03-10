提出必要时依法停工停业停市停课 西安流感应急预案引发再封控担忧

西安发布的流感高发期应急预案引发国内舆论反弹，学者认为，中国不会再出现大规模封控，政府在出台类似应急政策时应更注意措辞，以免引发社会恐慌情绪。

中国陕西省会西安在流感高发期发布流感大流行应急预案，提出要适时采取临时社会面管控措施，必要时依法采取停工、停业、停市、停课。预案随即引发国内舆论反弹，不少网民担忧疫情封控卷土重来。

受访学者分析，中国不会再出现大规模封控，政府在出台类似应急政策时应更注意措辞，以免引发社会恐慌情绪。

西安星期三（3月8日）在市政府官网上印发《西安市流感大流行应急预案》，提出要加强对流感大流行的应对准备，指导和规范流感大流行的应急处置等工作。

应急预案把流感大流行的应急响应措施划分为四个级别，第二级响应措施包括适时采取临时社会面管控措施，在尽量不影响社会正常生产生活秩序的前提下，减少人员流动；必要时，在疫情暴发和流行地区依法采取停工、停业、停市、停课。

在流感大流行最严重时实施的一级响应措施则包括，疫区封锁、交通检疫、停产、停业等措施；并且停止各种人群聚集性活动、依法制定旅游限制措施，加强流动人口管理，劝阻群众非必要的出行。

网民：一些地方封控上瘾了

这并不是中国地方政府首次就流感大流行出台应急预案，2011年中央政府制定了《国家流感大流行应急预案》，北京、上海等地也陆续发布地方性的应急预案，内容以国家应急预案为基础；2015年的上海市流感大流行应急预案就列明要在流感大流行较严重时，采取停工停课、限制集会等强制性控制措施。

但在中国防疫政策全面放宽不到三个月的时间点上，西安与冠病疫情封控措施高度相似的流感应急方案触动了中国社会的敏感神经，相关词条过去两天一度登上微博热搜。

2021年底至2022年初，西安大规模封控期间的各种防疫乱象也曾引发舆情。有网民批评“一些地方封控上瘾了”，并质疑地方政府要“换个名字把封控卷土重来”。也有人担忧，若因流感就要封控，“那以后的每一波流感感染潮来临时都要封控吗？那这不又是回到老路上了吗？”

有网络评论认为，此次事件的舆论反弹，反映出中国民众的“冠病抗疫心理后遗症”。

中疾控数据：流感病毒检测阳性率增至25.1%

中国目前正值流感高发期，中疾控数据显示，流感症状病例中，流感病毒检测阳性率过去几周明显上升：从1月30日至2月5日的0.7%，增至2月20日至26日的25.1%。流感流行态势料将持续数周，但中国当前的流感疫情仍处于往年季节性流感流行水平。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时指出，冠病疫情对各地的经济社会带来了惨痛影响，很多地方政府仍诚惶诚恐，害怕出现新的流感疫情，因此对此高度重视，下来可能有其他地方出台类似应急预案。

他说，中国刚全面放宽防疫政策不久，民众的担忧可以理解，但过去三年那种大规模的封控不会再出现。各地政府在出台类似文件时必须注意遣词用句，避免显得过度紧张，引发社会恐慌。