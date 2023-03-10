本报和通商中国联办“解读两会”论坛 三专家剖析中国政经环境与走向

走过三年多的冠病疫情，中国政府将今年的经济增长目标设在5％左右，属于市场预期的低端。保守的经济增速目标意味着什么？新一届中国政府领导班子上任后，中国的经济环境、政策会有怎样的变化？

长期观察中国政经趋势的三名专家学者和商界人士，将在本月下旬的“解读两会”论坛上为听众深度剖析。

由新加坡《联合早报》与通商中国联办的这场年度论坛，除了再度邀请连续几年为本地受众“解读两会”的南洋理工大学经济学教授陈光炎与华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭担任主讲嘉宾，今年也请到吉宝企业中国首席代表兼吉宝资本（中国）总裁吴来顺。

通过中国两会（全国人大、政协年会）宣示的政策方向，陈光炎和谢栋铭将解析疫后中国的经济走向；作为工商界代表的吴来顺，则从商界视角分析中国的营商前景。

陈光炎：增速目标设5％ 显示经济增长不再压倒一切

陈光炎受访时评价，今年中国设定的5％左右的经济增速目标是“承诺不足、交付有余”，说明新一届中国领导班子不再将经济增长当作压倒一切的任务。

他预计，中国政府接下来出台的政策将聚焦于再平衡，例如将基础设施投资转移至提振国内消费、更加注重半导体产业等硬科技的发展等。国家安全、科技自立自强、数码经济、金融稳定、创造就业，都将是未来政府工作的关键词，也将是陈光炎在“解读两会”论坛上解析中国经济趋势的主要切入点。

谢栋铭指出，今年经济增速目标趋于保守，意味着中国政府将更关注经济增长的质，不再只是增长的量，尝试在质与量、短期与中长期经济目标之间取得平衡。

他说，这一增速目标将如何影响货币、财政与产业政策，最后又将如何影响市场都值得关注。

吴来顺：外企战略与方法 须调整以应对新发展阶段

吴来顺则说，中国是重要的经济体和投资目的地，在中国继续优化营商环境的同时，外资企业须要调整战略、执行能力和方法，以应对中国的新发展阶段。

“解读两会”论坛已举办多年，备受好评，去年更升级为通商中国的常年旗舰活动。今年的论坛以“疫后中国经济展望”为题，《联合早报》副总编辑兼联合早报网（中国）主编韩咏红将继续担任主持。

陈光炎深耕经济学并观察中国经济多年。1985年至1988年，新加坡前副总理吴庆瑞博士受邀为中国经济发展战略提供咨询时，陈光炎是吴庆瑞的首席助手。陈光炎也曾任世界银行驻中国代表处高级经济学家。

谢栋铭专注大中华区域的经济研究近20年，并广泛关注当地社会脉动与中国的外交环境。

吴来顺有35年在中国经商的经验，熟悉中国外资政策，曾参与新中两国合作的新中苏州工业园区和天津生态城的开发建设，对在中国投资有丰富经验和深入体会。

解读中国两会论坛 疫后中国经济展望

日期：2023年3月23日

时间：晚上7时至9时

地点：新加坡滨海湾 宾乐雅臻选酒店

主讲嘉宾：南洋理工大学经济学教授陈光炎、华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭、吉宝企业中国首席代表兼吉宝资本总裁吴来顺

主持人：《联合早报》 副总编辑韩咏红

语言：以华语进行，提供英语同传

报名方式：扫描QR码填写表格报名，收费10新元，现场提供茶点