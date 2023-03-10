中国学生“翻墙”用ChatGPT做功课 官方担心或成为外国政治宣传工具

由于ChatGPT给出的答案没有经过审查，中国官方担心其可能成为外国政府的政治宣传工具。官媒《中国日报》上个月曾发文批评ChatGPT在新疆问题上与美国政府口径一致，指外国政府可以利用其传播虚假信息、操纵舆论叙事等。

（天津／北京综合讯）尽管使用受到诸多限制，还是有不少中国中小学生“翻墙”求助于人工智能聊天机器人ChatGPT。他们用ChatGPT来缩短做功课的时间，以及提升自身的语言能力。

法新社星期三（3月8日）报道，有十几名受访的中国学生透露，尽管需要借助虚拟专用网络（VPN）等工具，他们依然会借助ChatGPT完成作业，包括解决科学和数学问题、或生成计算机代码等。

一名受访的11岁天津学生说，使用ChatGPT让她完成每天作业的时间缩短了一半，并说她的妹妹也会使用ChatGPT学习英语。她们的母亲说，她并不介意孩子们使用VPN，担心的是使用ChatGPT可能带来抄袭等学术问题。

也有学生说，他们会通过与ChatGPT对话学习英语，从而省下高达每小时600元（人民币，约116新元）的语言考试补习班费用。这些人大多是希望通过雅思、托福等英语考试到英美等国留学的学生。

一名苏州的留学顾问说，目前已有20多名学生退出补习班转投ChatGPT。

虽然ChatGPT本身并没有被中国的互联网防火墙拦截，但中国手机号码无法用于注册ChatGPT账号，使用中国IP地址也无法完成登录。

为了体验这项人工智能服务，中国民众须使用VPN和外国电话号码绕过限制，互联网上也能找到很多“如何使用ChatGPT”的教程。

据报道，有中国零售商向用户售卖美国电话号码，价格是5.5元人民币（1.07新元），在印度注册的号码则不到1元。

业内人士：ChatGPT永远不可能进入中国

中国官方2017年加强对互联网跨境业务整顿后，许多商业VPN服务被关停，使用VPN的用户面临更严格的监管，也可能得承担法律责任。ChatGPT也提醒在中国的用户通过VPN等工具使用服务时，需注意风险。

由于ChatGPT给出的答案没有经过审查，中国官方担心其可能成为外国政府的政治宣传工具。官媒《中国日报》上个月曾发文批评ChatGPT在新疆问题上与美国政府口径一致，指外国政府可以利用其传播虚假信息、操纵舆论叙事等。

有中国业内人士认为，因为有审核制度，ChatGPT永远不可能进入中国。日本媒体也曾引用知情人士称，中国监管机构已告诉包括腾讯和蚂蚁集团在内的主要科技公司，不要向用户提供ChatGPT的服务。