习近平下周访俄会见普京 中国外交部：是为了和平

中国外交部宣布中国国家主席习近平将在下周访问俄罗斯，并与俄罗斯总统普京会晤，并特别指出习近平此次访俄“是为了和平”。

这是习近平在俄乌战争爆发后首次访俄；受访学者分析，习近平的访俄行程比预期中早，显示中国力图尽早推动俄乌和平谈判，并急于让这场战争结束。

中国外交部星期五（3月17日）发布习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问的消息。外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，习近平将同普京就双边关系及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，促进两国战略协作与务实合作，为双边关系发展注入新的动力。

汪文斌强调，中俄将在不结盟、不对抗、不针对第三方原则基础上，践行真正的多边主义，推动国际关系民主化，构建多极世界格局，完善全球治理，为世界发展进步作出贡献。

汪文斌说，习近平也是为了和平而去俄罗斯，中国将秉持在乌克兰危机等国际地区热点问题上的客观公正立场，继续为政治解决危机发挥建设性作用。

美国媒体本周报道指有中国企业向俄罗斯提供步枪，乌克兰也击落由中国生产的无人机；对此汪文斌回应称，中俄之间的合作“正大光明，坦坦荡荡”。中国在军品出口方面一向采取慎重负责态度，一贯依法依规对两用物项出口进行管制，同时一贯反对没有国际法依据、未经安理会授权的单边制裁和长臂管辖。

国际刑事法院发逮捕令 指控普京须为战争罪负责

普京是在去年12月与习近平进行视频会晤时邀请他访俄。随着俄乌战争进入一周年，外界要求中国向俄罗斯施压的呼声持续加大，美国也就中国可能军援俄罗斯的问题，向中国发出制裁的警告。国际刑事法院则在星期五（3月17日）向俄罗斯总统普京发出逮捕令，指控他必须对俄罗斯军队在乌克兰犯下的战争罪负责。

中国过去一个月来密集就俄乌问题表明立场，在2月24日发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，敦促俄乌启动和谈。

中国外长秦刚星期四（3月16日）与乌克兰外长库列巴通电话时，呼吁乌俄为对话谈判保留希望，无论有多大的困难和挑战，都不要关死政治解决的大门。

俄罗斯塔斯社此前报道称习近平受邀春季访俄，《华尔街日报》2月则称习近平料于4月或5月访俄。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼职高级研究员多西（James Dorsey）接受《联合早报》采访时分析，习近平的访俄行程看来是提前了，其中的原因相信是中国急于寻求避免俄乌问题升级。中国刚发布立场文件，也力图尽快把文件的内容付诸行动，向外界表明自己的立场。习近平此次访俄最主要的目标是推动俄乌的和平谈判，但目前俄乌双方都没有退让的余地，中国要发挥调解的角色将是个艰巨任务。

南京大学国际关系学院院长朱锋指出，习近平此次访问不一定能为俄乌谈判带来重大突破，但仍具有很大的政治和战略意义；中国在俄乌问题上的立场越来越鲜明，不管中俄关系对中国具有怎样的战略价值，中国还是会在俄乌问题上和国际主流意见保持一致。

有报道称，习近平计划在访俄后，首次与乌克兰总统泽连斯基举行视频会晤。

多西认为，若中国希望调解俄乌战争，必然得和双方领导人通话，中国相信也寻求通过这个方式塑造中立形象。问题是两人之间是否有实质性内容可以谈，这还得看习近平在访俄行程中取得哪些成果。