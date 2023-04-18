【东谈西论】夏宝龙到香港为23条立法定调



中国国务院港澳办主任夏宝龙上星期到香港考察六天。他在全民国家安全教育日开幕礼上说：“修例风波这场港版颜色革命，虽然没有得逞，但这是香港历史上永远抹不去的伤疤，是我们永久的痛。”

夏宝龙是中共组建中央港澳工作办公室后，首名赴港考察的高层官员。他亲民的形象受到好评，但很多人也从他的讲话中，解读到中央防范国安风险、从严治港的手腕不会放松；《基本法》23条立法将加快。

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与《联合早报》香港特约记者戴庆成解析夏宝龙访港的政治信号。

精彩片段

《联合早报》香港特约记者戴庆成：夏宝龙这次在香港公开讲话，他就说嘛，现在香港社会看似平静，实则暗流涌动。乱的根源，尚未根除, 治的基础，尚需巩固。那其他的一位官员中联办主任郑雁雄，他也说了，现在香港这个维护国家安全的形式的，远还没到这个刀枪入库，马放南山的时候。

主持人：就是刀跟枪还不可以收起来，马还不可以放出去南山，还是要准备随时上马去征战。

戴庆成：所以简单来说就是说两位中央官员的讲话，就是说未来几年对港政策还是以严治港就是还要很严格的，在香港方面做一个严格的一个管控。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

03:05 夏宝龙访港，释放什么政治信号？

10:55 港府今年完成23条立法？

15:03 有了国安法，为什么还要23条立法？

19:41 23条会巩固或削弱香港国际金融中心地位？

21:28 香港夹在中美对抗中

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