香港特首李家超：不容许区议会成“港独”平台

备受关注的香港区议会改革方案即将出台。特首李家超星期二（4月25日）指出，不容许区议会沦为“港独”平台，日后区议会将保留一定选举成分，同时议员也会以多种方式产生。受访学者估计，以后的区议会将只有三成或以下议席由直选产生，防止民主派垄断议会。根据香港法例，本届区议会任期将于今年底完结，政府要在年底前举行新一届区议会选举。李家超星期二出席行政会议前透露，地方行政检讨已经进入尾声，区议会作为地区行政和咨询的重要部分，值得保留。日后区议会的产生办法要符合《基本法》的定位和职能，有多种方式并将保留一定的选举成分，让爱国爱港而且有志服务地区的人士，可以透过多种渠道参与区议会工作。他指出，下一届区议会的议席数目将与本届区议会相若，即479席，让区议会有效履行职能。至于区议员的酬金和津贴，可以考虑维持不变，以支持区议员履行区议会的工作。李家超批评，本届区议会有大量区议员作出违反区议会职能的行为，港府这次检讨是要区议会“去政治化”。当局不容许区议会成为“港独”平台，不容许区议会违反《基本法》或干扰政府施政。香港社会也不容许区议会被骑劫、瘫痪。他强调，这次检讨有三个原则，包括将国家安全放在首位，全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，确保《宪法》和《基本法》规定的制度有效及持久落实；也要全面落实“爱国者治港”原则，并充分体现行政主导。香港政界对新一届区议会的直选议席可能减少的看法不一。行政会议召集人叶刘淑仪指出，不同地方有不同的政治制度，香港应该根据实际情况发展，不应盲目抄袭其他国家。她认为，普选成分太多的制度造成社会撕裂、令区议会政治化，对香港没有好处。叶刘淑仪也表示，以往经委任制产生的区议员在地区作出重大贡献，但政府在2016年取消委任议席，很多富有地区工作经验的人士不能继续服务，不少人对此表示遗憾；因此，根据维持区议会均衡参与的原则，恢复委任制是有必要的。不过，民主党主席罗健熙认为，若港府恢复区议会委任与间接选举制度而情况并不理想，可能会影响地区民情民声进入政府。至于民主党会否参选，他说，党内需要商讨再作决定，目前正收集党友、前区议员等人士的意见。香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时表示，从李家超讲话的内容来看，日后区议会可能只有三分之一或者以下的直选议席，其余议席预计将由港府委任或者由建制派垄断的一些组织之间互相选举产生。陈伟强指出，民主派在2019年反修例风波期间利用区议会平台活动，甚至提倡港独，港府大削区议会直选议席，是要完全杜绝民主派通过选举晋身区议会。他估计日后参加区议会选举的候选人，要通过资格审查才能参选。