消费和投资承担更重要作用

随着过去三年拉动中国经济的出口前景转弱，中国经济“三驾马车”中的消费和投资，转而承担更加重要的作用。

在中国放宽防疫管控后，今年第一季度消费需求大幅回弹，最终消费支出对经济增长的贡献率达到66.6%。然而，同期固定资产投资增速低于前值和市场预期，为经济复苏之路增添更多不确定因素。

和低迷的民间投资一样，中国外资形势也并不乐观。中国商务部数据显示，2022年中国外商直接投资（FDI）为1903亿美元（下同，2539亿新元），显著低于2021年的3340亿美元以及2020年的2531亿美元。考虑了外资撤出因素的国际收支平衡表（BOP）数据，则比商务部数据更严峻。

中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）上周在记者会上指出，去年欧盟对中国投资接近100亿美元，较前一年翻倍。但若扣除德国车企宝马一笔因疫情而延期两年落地的沈阳建厂投资，去年欧盟对华投资实际同比大减40％。

今年以来，中国多地政府相继出台优化营商环境政策，加大力度吸引民间和海外投资。中国高层领导在接待新加坡、法国、欧盟等多个国家和地区领导访华时，也将加强经贸合作设为会谈重点之一。

另一方面，中国今年初重开边境后，广交会和上海车展等国际展会再度迎来大批海外参展商，新增投资也随之而来。在刚刚落幕的上海车展期间，德国车企大众就宣布投资10亿欧元（14亿7000万新元）在中国设立电动车研发和采购中心。

受访外商指出，尽管他们依然看好中国市场的巨大潜力，但疫情期间在中国生产受阻，叠加地缘政治局势日趋紧张，都令他们对在华投资的决定更加谨慎。

欧盟商会副主席彦辞（Jens Eskelund）告诉《联合早报》，冠病疫情暴发前，中国以高水平的制造业，以及稳定可预测的高效供应链获得欧洲企业青睐。但三年防疫封控对供应链的干扰，迫使欧洲企业探索分散生产基地以降低风险。“我们必须（和中国政府）认真讨论如何重塑供应链的韧性，从而避免去年的混乱局面再度发生。”

欧盟商会今年6月将发布对在华欧洲企业的商业信心调查。伍德克披露，愿意留在中国的受访企业比重从去年的41％降至35％，计划在中国以外设立生产基地的企业则从8％增至10％。

中国美国商会上周公布的最新调查则显示，109家受访在华美企中，超过半数对中国前景表示乐观，但87%对当前中美关系感到悲观，较半年前高出14个百分点。有27%受访企业正重新考虑将供应链转移至其他国家，比上次调查增加21个百分点。

除了寄望中国官方进一步加大开放力度，外国企业也期待决策层提振消费者和民营企业信心，打造更加活跃的国内市场。

彦辞认为，目前中国政府的政策更倾向于制造业等外向型行业，对内需扶持力度相较不足。在严峻的就业形势面前，消费需求反弹能持续多久仍是未知数，这也会影响外企投资信心。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦3月出席中国发展高层论坛年会时也强调，民营经济如果得到更好的发展和更公平的对待，将为跨国企业在华投资注入一剂强心针。他说，外资乐见“中国的国有企业和民营经济之间取得更好的平衡”。