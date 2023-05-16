【东谈西论】西媒笔下的中国熊猫变形记



1972年，中国赠送了一对大熊猫玲玲和兴兴给美国。这是中华人民共和国政府首次向西方国家赠送大熊猫，也开启了中国熊猫外交的黄金期。

如今，半个世纪过去了，中国仍有60多头大熊猫旅居世界不同国家。然而，熊猫外交的成效却在递减，大熊猫在西方媒体中的形象也从原本的憨态可掬，变成浑身肌肉、而且面目狰狞。大熊猫还能体现中国的正面形象吗？中国熊猫外交是否也已经走到了尽头？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红，以及《联合早报》驻北京记者于泽远和特派员黄小芳解析中国熊猫外交。

精彩片段

主持人：熊猫在西方媒体中的形象已经不像以前那么样可爱，那么样无害，那么善良，所以可能熊猫外交用熊猫来做外交，它的成效也在递减。

《联合早报》驻北京记者于泽远：其实是从2008年就是中国举办奥运会之后，中国的形象在西方呢就有所改变了，就有一点点的咄咄逼人了，好像这事儿变得越来越具有什么aggressive也就是更具侵略性了。

《联合早报》驻北京特派员黄小芳：目前这个国际形势下，这些国家不续约不续租这个熊猫，然后熊猫集中的在一段时间里面回国。从侧面其实也反映出，现在中西之间比较紧张的一个关系，跟这个熊猫外交现在比较尴尬的一个处境。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

02:35 从萌宠到肌肉男

07:42 中国大熊猫“回国潮”

15:22 战狼 vs 熊猫？

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