中国商务部长王文涛下周访美 中美紧张关系出现缓和契机

（华盛顿/北京综合讯）中国商务部长王文涛下周访问美国，与美国商务部长雷蒙多及美国贸易代表戴琪分别会谈。这将是气球事件加剧了中美对抗以来，两国官员最高级别的接触之一，被视为缓解中美紧张关系的一个契机。

据路透社报道，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇星期四（5月18日）在中国大使馆的在线新闻发布会上宣布了上述消息。他说，北京愿意与美国在各领域、各层面进行沟通，但必须是在相互尊重、平等互利的基础上。

刘鹏宇说，至关重要的是，美方要正确看待中国，中国希望美方回归理性和务实的对华政策，以便两国能有更好发展，并且共同繁荣。他补充说，美国应与中国合作，为两国元首未来的互动创造有利条件。

刘鹏宇会后以电邮发声明称，针对中美商务部长的会谈内容，双方目前仍在讨论细节。

知情人士称，王文涛预计下周在华盛顿先和雷蒙多会谈，接着前往底特律出席5月25日至26日举行的亚太经济合作组织（APEC）贸易部长会议，届时将在会议间歇和戴琪会面。

今年2月，美国击落来自中国的气球之后，两国紧张关系再度升级，美国国务卿布林肯取消了原定当月赴北京的访问。

进入5月以来，中美双方高层官员之间开展了频繁互动，对抗氛围出现放缓迹象。5月10日至11日，中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文在奥地利维也纳举行会晤。中国外交部通报说，双方就推动中美关系排除障碍、止跌企稳进行了讨论。

中国国务委员兼外长秦刚与商务部长王文涛上周在北京分别会见了美国驻华大使伯恩斯，秦刚当时强调，当务之急是稳定中美关系、避免螺旋式下滑，王文涛则与伯恩斯就中美经贸关系和各自关注的经贸议题交换了意见。

美国此前表达了与中国举行高层会谈的愿望，寻求与北京接触，以防止日益紧张的两国关系滑向冲突。布林肯、雷蒙多和美国财长耶伦都曾表示有意访问中国。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，多名美国官员称，美国总统拜登当局拟在未来数月内安排数名高层官员访华，寻求与中国就重大议题重新接触。

《华尔街日报》分析认为，对于北京来说，美中恢复对话驱动力之一，是11月在旧金山举行的APEC峰会，相关中国官员表示，北京期望为中国国家主席习近平出席这场峰会并与拜登举行一次单独会面铺平道路。

不过，美国和台湾星期四宣布就《美台21世纪贸易倡议》首批协定达成一致，此举可能会再次激怒中国。