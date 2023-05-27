香港泛民主派政党公民党正式清盘解散

（香港综合讯）成立17年的香港泛民主派政党公民党星期六（5月27日）正式宣布清盘解散，意味着曾经的香港泛民第二大政党将从政治舞台上消失。

综合星岛网、东网、香港01等报道，公民党星期六下午举行特别会员大会，表决特别议案。党主席梁家杰会后说，31名出席大会的党员中，有30人支持解散、一人弃权，已超过四分之三的通过门槛，确定根据公司法进行自愿清盘程序。

梁家杰说，从即日起，公民党将交由清盘人接手，“之后便从地球上消失”。他形容自己的心情是“也无风雨也无晴”。

梁家杰称，公民党没有任何资产物业，预计将留下约五位数的资产；经计算后，会捐出剩余资产。

梁家杰当天也以党主席名义发表题为《同行千里，终须一别》的声明，称公民党议员过去在民主法治议题上绝不退让，一直望着民主的标杆向前跑，就算没有圆满结局，民主化和开放的过程已植入民心。

他说，公民党已走了应行之路，来到属于民主派政党的终点，希望香港市民抱着乐观的心，活好当下，期待明天。

香港公民党成立于2006年3月，前身是关注政改的“45条关注组”，核心成员多为法律界人士，包括余若薇、梁家杰、吴霭仪、汤家骅和杨岳桥，曾被外界称为“大状党”（大状即大律师）。

在反修例运动中扮演重要角色的公民党在2019年香港区议会选举中取得32席，成为区议会第二大党。但隔年《香港国安法》实施后，党内多名成员包括前立法会议员杨岳桥、谭文豪等因涉及民主派初选案被起诉，加上多名党员集体辞去议员职位，导致公民党在立法会和区议会的议席归零。

公民党去年底召开周年大会时，由于没有党员参选换届执委会，意味着无人接班，梁家杰当时已预告，该党很可能在一年内解散。